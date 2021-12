IMSA | Il Racing Team Nederland in Endurance Cup per il 2022

Nel 2022 il Racing Team Nederland correrà le quattro gare di Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La squadra olandese, Campione Pro/Am del FIA World Endurance Championship al termine della stagione 2021, porterà la sua Oreca 07-Gibson gestita in collaborazione con TDS Racing negli Stati Uniti per una nuovissima avventura.

A condurla saranno il titolare del team, Frits Van Eerd, e Giedo Van Der Garde, ai quali si aggiungerà Dylan Murry.

Per la 24h di Daytona verrà poi schierato anche Rinus VeeKay, stella della IndyCar, come quarto concorrente.

"Avendo vinto il titolo Mondiale nel 2021, questo è il momento ideale per affrontare una nuova sfida - afferma Van Eerd - Mi è piaciuto un sacco correre nel WEC, ma ho sempre voluto che la squadra un giorno facesse anche l'IMSA".

"Ho studiato a lungo negli Stati Uniti e visto le gare di questa serie, poter fare le quattro Endurance per me è un sogno che si avvera. All'inizio del 2021 abbiamo preso parte alla 24h di Daytona, è stata una esperienza fantastica e lo sarà ancor di più poter affrontare tutta la stagione".

"Ora che siamo qui, ci voleva un pilota silver americano. Ecco perché abbiamo scelto Dylan, uno veloce che conosce già anche le piste dove andremo".

Van der Garde ha aggiunto: “E' un ottimo prosieguo dopo il Mondiale vinto. Correre in America è sempre una esperienza fantastica e con il debutto a Daytona alle spalle ora ci aspetta un altro entusiasmante capitolo. Non vedo l'ora di cominciare".

Murry, che ha corso con Riley Motorsports in LMP3, fa il salto di categoria: "Fare parte del Racing Team Nederland è una grande occasione per me. Non vedo l'ora di affrontare la prima gara a Daytona e spero di poter vincere e lottare per il titolo".

VeeKay ha chiosato: "Conosco Frits ed è sempre stato un mio sogno poter correre con lui un giorno. E' il mio sponsor fedele da anni, quindi il legame è fortissimo".