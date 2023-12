Van Der Garde si ritira: "Più tempo per famiglia e altri lavori"

Il 38enne ha debuttato nel motorsport nel 2003, dopo aver raggiunto le massime prestazioni possibili come pilota di kart vincendo il campionato mondiale nel 2002.

Dopo i successi in Formula 3, è diventato campione della World Series by Renault nel 2008 e ha vinto gare in GP2, come si chiamava la Formula 2 all'epoca. Ha fatto dei test per diversi team di Formula 1, tra cui Super Aguri e Force India, e nel 2013 ha esordito in F1 con il team Caterham per il quale ha corso 19 Gran Premi.

Un anno dopo, è diventato collaudatore per il team Sauber, per il quale avrebbe gareggiato nuovamente in F1 nel 2015. Tuttavia, la scuderia svizzera ha rotto il contratto con Van der Garde poco prima dell'inizio della stagione.

Giedo è tornato in azione nel 2017 correndo nell'endurance e vincendo subito il campionato europeo nella classe LMP2. Ha poi corso per molti anni per il Racing Team Netherlands, con cui è diventato campione WEC nella classe LMP2 Pro/Am nel 2021.

Negli ultimi due anni, ha corso in IMSA ed è salito sul podio di classiche come la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring. Ha anche vinto un'altra gara del WEC nel 2023.

Oggi ha annunciato la fine della sua carriera di pilota.

"Ho avuto il privilegio di seguire la mia passione fin dall'infanzia. È stato un periodo fantastico. Sono diventato due volte campione del mondo e ho potuto realizzare il mio sogno: raggiungere la Formula 1", ha detto Van Der Garde.

"Sono grato a tutti coloro che hanno partecipato alla mia carriera e mi hanno aiutato, in particolare ai miei genitori, a mio suocero e a mia moglie Denise. Senza di loro non avrei potuto fare quello che ho fatto".

"Anche se l'anno scorso ero ancora competitivo in ogni gara, vorrei passare più tempo con Denise e i nostri tre figli. Sono anche diventato sempre più attivo come imprenditore e investitore, e come commentatore di F1 per Viaplay. Voglio avere più tempo anche per questo. Ripenso quindi alla mia vita agonistica con orgoglio e guardo al futuro con grande piacere!".