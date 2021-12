IMSA | Andretti Autosport punta alla LMDh nel 2024

La Andretti Autosport vuole essere uno dei partecipanti all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la LMDh nel prossimo futuro.

La conferma è arrivata direttamente dal capo del team, Michael Andretti, che in una intervista rilasciata ad epartrade.com e riportata anche dal sito della serie statunitense ha spiegato quali sono i pensieri sui prototipi della nuova era in arrivo fra poco più di un anno.

"Vogliamo sicuramente essere al via con la LMDh, non nel 2023 chiaramente, ma per il 2024. Siamo molto interessati e speriamo di mettere insieme un programma dedicato”, ha detto Andretti.

"L'IMSA con la FIA in Europa ha fatto un grandissimo lavoro e con questo pacchetto si potrà correre anche a Le Mans. Penso anche che sia molto importante avere regole eque per tutti".

Negli Stati Uniti è sicuro che le LMDh presenti saranno quelle di Acura, BMW e Cadillac, oltre a quelle che arriveranno anche da Porsche ed Audi.

Con BMW la Andretti Autosport ha già collaborato in Formula E, ma per il momento resta ancora tutto da valutare, anche perché la stessa Casa bavarese ha già ufficializzato l'accordo con il Team RLL per i suoi due esemplari ufficiali.

"Per un Costruttore è sicuramente conveniente entrare ora, prima invece era più una questione di 'chi ha più soldi vincerà'. Ora invece le spese saranno limitate in base al progetto, per questo credo che la rivoluzione migliorerà la serie. E ci sarà molto interesse".