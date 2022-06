GTWC | Zandvoort, Libere: Mercedes-Akkodis regine, Rossi a muro

Carica lettore audio

Le Mercedes dell'Akkodis-ASP cominciano con il piede giusto il fine settimana di Zandvoort, terzo appuntamento stagionale della Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

La AMG #89 condivisa da Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello ottiene il miglior crono nelle Prove Libere del mattino in 1'34"101 sotto il bel sole che illumina e scalda la pista olandese.

Inizia malissimo invece l'avventura di Valentino Rossi, che dopo soli 3 giri finisce contro il muro della curva 3. L'Audi R8 LMS #46 del 'Dottore' è stata tirata fuori dalla gru, ma il Team WRT ha passato tutta la sessione a ripararla, dunque né lui e né il suo compagno di squadra Frédéric Vervisch hanno potuto girare.

Rossi aveva detto di voler migliorare ancora, ma per il momento è stato sicuramente perso tempo preziosissimo in vista delle Pre-Qualifiche, in programma alle ore 14;50.

Tornando alla classifica, il Saintéloc Junior Team chiude in seconda posizione, staccato di 0"084 dalla vetta, con la Audi #25 di Patrick Niederhauser/Aurélien Panis, con il team Akkodis-ASP che si prende anche il terzo posto coi Silver Thomas Drouet/Casper Stevenson, armati della Mercedes #87.

In Top5 precenti anche le Audi PRO di Attempto Racing (#66 Pieter Schothorst/Dennis Marschall) e Team WRT (#33 Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies), seguite da quelle di Silver Cup condotte da Thomas Neubauer/Benjamin Goethe (#30 Team WRT) e Gilles Magnus/Nicolas Baert(#26 Saintéloc Junior Team).

Altre tre Mercedes completano la graduatoria dei migliori 10. La #88 di Jules Gounon/Jim Pla (Akkodis-ASP) termina ottava, mettendosi alle spalle le due Silver dei loro compagni Igor Walilko/Petru Umbrarescu (#86) e Christopher Froggatt/Eddie Cheever (#93 Sky Tempesta Racing).

Dietro a questi ci sono le Audi dei Campioni in carica Charles Weerts/Dries Vanthoor (#32 Team WRT) e di Simon Gachet/Christopher Haase con la #11 di Tresor by Car Collection. La #12 dei loro colleghi Mattia Drudi/Luca Ghiotto conclude invece 17a e in ghiaia nel finale con il romagnolo al volante, causando la bandiera rossa che ha sancito anzitempo il termine delle prove.

Passando infine alla PRO-AM, 1'35"436 è il tempo di riferimento stabilito dalla McLaren #188 della Garage 59 (Miguel Ramos/Dean Macdonald), seconda più staccata c'è la Ferrari 488 #21 di AF Corse (Stefano Costantini/Cédric Sbirrazzuoli).

Sul podio virtuale presente anche la McLaren #111 di JP Motorsport (Patryk Krupinski/Christian Klien), quarta la Ferrari #52 di AF Corse (Louis Machiels/Andrea Bertolini).

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Giri Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:34.101 2 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.185 0.084 3 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:34.438 0.337 4 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.598 0.497 5 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.686 0.585 6 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.727 0.626 7 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.752 0.651 8 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:34.844 0.743 9 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:34.903 0.802 10 93 Silver Cup Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:34.938 0.837 11 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:34.944 0.843 12 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:35.038 0.937 13 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 1:35.052 0.951 14 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:35.436 1.335 15 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:35.528 1.427 16 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:35.597 1.496 17 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:35.602 1.501 18 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:35.619 1.518 19 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:35.789 1.688 20 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:35.909 1.808 21 21 Pro-Am Cup Stefano Costantini, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.210 2.109 22 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:36.390 2.289 23 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.484 2.383 24 18 Silver Cup Danny Kroes, Lucas Mauron GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:36.612 2.511 25 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:41.244 7.143