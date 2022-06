Rossi: "Zandvoort mi piace, proveremo a migliorare ancora"

Carica lettore audio

Il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS questo fine settimana ricomincia le avventure di Sprint Cup e a Zandvoort Valentino Rossi avrà davanti a sè una sfida piuttosto impegnativa da affrontare.

Reduce dalla sua prima Top5 stagionale in quel del Paul Ricard - teatro dell'ultima tappa Endurance della serie - il 'Dottore' si appresta ora a condividere il volante della Audi R8 LMS #46 con il solito Frédéric Vervisch nelle due gare olandesi.

Per il portacolori del Team WRT i 4,259km del tracciato situato vicino al mare non sono del tutto sconosciuti, avendoci girato in inverno durante i test di preparazione al 2022, ma ovviamente correre contro i rivali sarà un'altra cosa.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

“Sono molto felice di andare a Zandvoort questo weekend perché l'ho trovata una pista fantastica quando ci siamo andati in inverno per una giornata di prove", ha detto Rossi.

"E' un tracciato vecchio stile, molto tecnico e con tanti saliscendi, mi è piaciuto moltissimo".

"Vedremo quali saranno le nostre prestazioni nella configurazione sprint, ma con Fred e il team siamo pronti a fare ulteriori passi avanti".

Vervisch aggiunge: “Al Paul Ricard abbiamo avuto il nostro miglior weekend fino a questo momento con il 5° posto ottenuto, inoltre è stato ottimo anche per Vale".

"Speriamo di continuare così, anche se ovviamente le gare sprint sono un po' più complicate".

"Ci auguriamo di qualificarci bene, cosa molto importante specialmente su una pista come Zandvoort, che mi piace moltissimo. Non vedo l'ora di iniziare”.