WEC | Frey e Miyata tornano in azione alla 6h di Spa

Il fine settimana della 6h di Imola è pronto per cominciare, ma nel mondo del FIA World Endurance Championship si guarda sempre avanti pensando già alla 6h di Spa-Francorchamps, dunque nel paddock del Santerno si parla anche dei futuri impegni, in un giovedì iniziato col sole e chiuso con pioggia intermittente a raffreddare parecchio l'aria.

A partire dalla gara belga che si terrà il l'11 maggio, in casa Iron Dames tornerà Rahel Frey a condividere il volante della Lamborghini Huracan #63 delle Iron Dames con Sarah Bovy e Michelle Gatting.

La svizzera, che dall'inizio del 2024 è tornata ad avere licenza Silver, prenderà il posto di Doriane Pin, dopo che la squadra fondata da Deborah Mayer ha annunciato il proprio impegno in Formula Regional European Championship puntando sulla francesina, che comunque rimarrà nella formazione per la 24h di Le Mans.

Ritomo Miyata Foto di: Masahide Kamio

Un altro cambio pressoché annunciato è quello che riguarda l'Akkodis-ASP Team: Ritomo Miyata, riserva ufficiale di Toyota (presente ad Imola, fra l'altro) sarà a bordo della Lexus #78 di Classe LMGT3 con Arnold Robin e Timur Boguslavskiy in sostituzione di Kelvin Van Der Linde.

Il sudafricano, a sua volta, andrà a ricoprire il ruolo di rimpiazzo di Nico Muller in quel di Berlino, dove si svolge la doppia gara di Formula E. Lo svizzero ha confermato a Motorsport.com che la priorità è guidare la Peugeot 9X8 in Belgio, per cui in ABT Cupra hanno preso le dovute contromisure convocando Van Der Linde.

E per concludere, proprio la Peugeot pare essere dell'idea di schierare una doppia coppia, ossia Muller e Mikkel Jensen sulla #93, e Paul Di Resta con Loic Duval a bordo della #94, con Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne che andranno a correre in Germania nella serie elettrica, mentre Malthe Jakobsen si terrà pronto come riserva in caso di necessità.