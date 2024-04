WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Imola

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship giunge ad Imola per la 6 Ore che rappresenta la seconda tappa dopo l'apertura disputata poco più di un mese fa in quel del Qatar.

Inutile dire che c'è grandissima attesa per quello che è l'evento di casa di Ferrari, Lamborghini ed Isotta Fraschini tra le Hypercar, ma anche di altri grandi protagonisti nella Classe LMGT3 a partire da Valentino Rossi, che torna sul circuito del Santerno dopo la prima uscita nel GT3 avvenuta nel 2022.

Ma tra le 37 vetture iscritte non mancheranno spettacolo e battaglia, con fari puntati in primis sulle Porsche, che a Lusail hanno dominato la scena, mentre ci si aspetta un riscatto da parte dei portacolori Toyota Campioni in carica, con grandissima attesa pure per la nuovissima Peugeot 9X8.

E sicuramente della partita in Classe Hypercar vorranno essere pure le LMDh iscritte da Alpine, BMW e Cadillac, con curiosità per quelli che saranno i valori in campo rispetto al rimescolatissimo Balance Of Performance emesso da FIA e ACO.

Detto di Rossi, in Classe LMGT3 occhio anche alla Porsche, fresca di successo in Qatar, e alle Aston Martin che in Medio Oriente hanno completato il podio, con Ford Mustang, Corvette, Ferrari, Lexus, Lamborghini e McLaren pronte a dire la loro.

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Antonio Serravalle, Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay Foto di: JEP / Motorsport Images

IL PROGRAMMA

Ad Imola i motori si accenderanno nella giornata di venerdì per le prime Prove Libere, mentre sabato pomeriggio fari puntati sulle Qualifiche. Il via della 6h è previsto per le ore 13;00 di domenica, ma vediamo in dettaglio tutti gli orari delle attività previste, con le gare di contorno che saranno riservate a Lamborghini Super Trofeo Europa e Porsche Carrera Cup Germany.

VENERDI' 19 APRILE

Prove Libere 1: 12;00-13;30

Prove Libere 2: 17;15-18;45

SABATO 20 APRILE

Prove Libere 3: 11;10-12;10

Qualifiche LMGT3: 14;45-14;57

Hyperpole LMGT3: 15;05-15;15

Qualifiche HYPERCAR: 15;25-15;37

Hyperpole HYPERCAR: 15;45-15;55

DOMENICA 21 APRILE

Gara: 13;00-19;00 (6 Ore)

Presentazione 6h di Imola Foto di: Francesco Corghi

FIA WEC 2024: come posso vedere la 6h di Imola

Quest'anno tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+ e sul sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile il Live Timing, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite il cronometraggio ufficiale.

La copertura dal vivo comincia dalle Libere 3 sul canale ufficiale YouTube del WEC. A seguire ci saranno le Qualifiche coperte da Eurosport 2 e Discovery+.

La Gara scatterà domenica con diretta integrale sulle app Discovery+/Eurosport e su FIAWEC.tv. Ecco in riassunto dove e come possiamo seguire le attività in pista.

VENERDI' 19 APRILE

Prove Libere 1: 12;00-13;30 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 17;15-18;45 (solo Livetiming)

SABATO 20 APRILE

Prove Libere 3: 11;10-12;10 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 14;45 (Livetiming, diretta su app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)

DOMENICA 21 APRILE

Gara: 13;00 (Livetiming, diretta su Eurosport 2, app Eurosport, app Discovery+ e fiawec.tv)