WEC | Ferrari ambiziosa: "Servirà pazienza. Attaccheremo alla fine"

Sono targate Ferrari le Qualifiche della 6h di Imola, dove tre 499P hanno conquistato le posizioni di vertice per la partenza del secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Antonio Fuoco è stato incontenibile al volante della 499P #50 andando a prendersi la Hyperpole, seguito da un grande Robert Shwartzman con la #83 privata di AF Corse con la quale conquista il primato per il team piacentino tra gli indipendenti.

E poi c'è Alessandro Pier Guidi, che ha concluso con il terzo tempo sulla #51 ufficiale per la gioia di Maranello, pronta a mettersi in gioco per il successo sul terreno di casa davanti ai propri tifosi.

Pole sitter #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paul Foster

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro, mi sentivo bene fin da stamattina, ma sappiamo che in Qualifica bisogna mettere tutto assieme. L'auto era ottima e penso di aver fatto un giro speciale", ha dichiarato Fuoco dopo la sessione parlando coi giornalisti presenti sul Santerno, tra cui Motorsport.com.

"Sono molto contento di partire davanti nella gara di casa per la Ferrari, con tanti tifosi che sono venuti a sostenerci e ci daranno una spinta in più. Per questo abbiamo spinto al massimo fin dall'inizio".

"In Q1 il crono era buono, ma volevo trovare il feeling giusto in un paio di curve dove non mi sentivo ancora al 100%; siccome c'era tempo, ne ho approfittato per prendere confidenza in vista della Hyperpole".

"Le interruzioni non ci hanno penalizzato più di tanto, il nostro piano era quello di continuare a spingere, quando è uscita la bandiera gialla è stato utile per rallentare e far riposare le gomme per un giro. Onestamente non credo abbia cambiato tanto le cose per noi".

"In vista della gara il timore è la gestione del traffico, sarà la cosa più difficile, bisognerà stare molto attenti anche nel giro d'uscita con gomme fredde. Sarà una gara di difesa e pazienza, per poi provare ad attaccare alla fine".

"Siamo tre Ferrari davanti, sicuramente tra di noi non ci saranno problemi, come al solito saremo molto tranquilli. Abbiamo ottenuto la Hyperpole, ma negli incontri che faremo stasera e domattina parleremo anche di questo".

"Il traffico sarà un problema e dovremo essere attenti fin dall'inizio, l'abbiamo notato anche nelle Libere. Partiamo da una bella posizione, per cui è importante cercare di tenere dietro i rivali nelle prime curve".

"Credo che a casa ci siamo preparati molto bene con il lavoro al simulatore. Per ora tutto è andato bene, non sarà semplice, ma proviamo a fare del nostro meglio anche in gara".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

In seconda posizione scatterà Shwartzman, per la prima volta in prima fila e soprattutto in Pole Position tra le Hypercar private.

"E' stata una Qualifica piuttosto difficile, prima con l'interruzione con bandiera rossa e poi con le due gialle nella seconda fase; alla fine sono contento di essere in prima fila", ha detto l'alfiere di AF Corse ai microfoni di Motorsport.com nella zona mista di interviste post-qualifica.

"Antonio ha sicuramente più esperienza e quindi è riuscito a starmi davanti, mentre io non ho messo insieme il giro perfetto. Devo ancora lavorare per capire bene come gestire l'auto, il peso e le gomme, spero di fare meglio la prossima volta".

"Purtroppo quando si è girato Hartley stavo andando molto più veloce rispetto al giro che poi ho completato, quindi sono convinto che avrei potuto fare anche meglio. Purtroppo sono cose che succedono e all'ultimo tentativo sono riuscito ad abbassare ugualmente il mio crono, ma Antonio ha fatto meglio".

"In gara partirà Kubica, il nostro obiettivo è non fare confusione al via e puntare a fare bene le nostre cose, rimanendo in lotta per il primato. Sono convinto che la nostra vettura sul passo gara sia una delle più veloci, perciò penso che riusciremo a fare un salto ulteriore in avanti in gara".

"Infine non dimentichiamo che sono 6 Ore di gara, dobbiamo rimanere concentrati ogni secondo visto che le cose possono cambiare velocemente, anche con il meteo. L'importante è non fare errori, rimanere concentrati e adottare una buona strategia".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Paul Foster

Infine la tripletta Ferrari è completata da Pier Guidi con la 499P ufficiale #51, anche se al piemontese resta un po' di amaro in bocca per non essere riuscito a stare davanti.

"Chiaramente avrei preferito essere primo che terzo, ma storicamente quando facciamo delle buone Qualifiche poi non riusciamo a concretizzare in gara, una cosa che ci tiriamo dietro dai tempi della LMGTE. Scaramenticamente forse è meglio così!", scherza filosoficamente il vincitore di Le Mans 2023 parlando con Motorsport.com.

"Realisticamente, però, partiamo da una buona posizione, nonostante abbiamo fatto un po' di fatica in tutti i giri secchi anche nelle Libere rispetto al passo gara, quindi penso che possiamo essere a posto per domani".

"Le interruzioni non sono state il massimo, specialmente quando vuoi mettere le gomme in temperatura per poi spingere; sono cose che succedono, ma vale per tutti".

"La strategia ancora non la so, per esperienza dico che pianificare le partenze ti porta a potenziali danni, quindi preferisco partire senza programmi e poi vedere cosa succede".

"Eventuale pioggia? E' sempre molto complicato quando è bagnato, ma francamente le prestazioni sull'asciutto per noi sono ottime e quindi sarebbe meglio non avere acqua".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: Paul Foster

Presente ai box anche il Presidente della Ferrari, John Elkann, che ha commentato così il grande risultato del Cavallino Rampante.

"Sono molto felice di essere qui ad Imola con tutti i nostri tifosi e aver visto un bellissimo risultato nelle prove, con le tre macchine in testa", dice il numero uno di Maranello.

"Domani sono previste 40.000 persone per la gara, ma voglio fare soprattutto i complimenti ai nostri uomini, dai meccanici, agli ingegneri e ai piloti, più tutti quelli che sono in Ferrari e ci sostengono. Grazie per questo bellissimo risultato".