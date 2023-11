WEC | Kelvin Van Der Linde sulla Lexus di Akkodis-ASP

Kelvin Van Der Linde è il secondo pilota ufficializzato dall'Akkodis-ASP Team per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Lunedì scorso la Toyota aveva annunciato che José Maria Lopez avrebbe fatto parte della formazione della squadra francese, che dal prossimo anno debutterà nella serie in Classe LMGT3 con due Lexus.

Il sudafricano aveva avuto modo di provare la RC F GT3 Evo in una sessione di test a Barcellona e oggi è giunta la conferma che farà parte dell'equipaggio della seconda vettura.

Da regolamento, serve infatti un trio con licenza Gold/Platinum+Silver+Bronze per questa categoria, dove sono impegnati i team clienti dei marchi, i quali possono comunque dare i rispettivi piloti ufficiali in supporto ai gentlemen.

Toyota avrebbe dovuto mettere in macchina Ritomo Miyata per consentirgli di prepararsi al meglio in vista del suo passaggio sulla Hypercar nei prossimi anni, ma il giapponese aveva troppe concomitanze con altri impegni cui deve prendere parte, dunque la compagine francese ha contattato Van Der Linde, che nel 2024 ha il DTM già confermato in agenda con l'Audi di ABT Sportsline.

"Sono orgoglioso di annunciare che Toyota Gazoo Racing Europe e Akkodis-ASP Team saranno la mia nuova casa per il FIA WEC del 2024. Le Mans, arriviamo!", ha commentato Van Der Linde.