GTWC | Ecco le tre Lamborghini di Iron Lynx e Iron Dames 2023

Carica lettore audio

La Iron Lynx ha confermato gli equipaggi con cui prenderà parte alla stagione 2023 del GT World Challenge Europe.

La squadra romagnola si limiterà all'impegno nei cinque eventi dell'Endurance Cup, avendo anche in agenda partecipazioni a WEC, ELMS, Le Mans Cup ed IMSA Endurance Cup nella sua prima annata da team di riferimento di Lamborghini Squadra Corse.

Confermate quindi tre nuovissime Huracán GT3 in versione EVO2 per i due equipaggi griffati Iron Lynx e per quello tutto al femminile delle Iron Dames.

Al volante della vettura del Toro di Sant'Agata Bolognese #63 e in livrea verde vedremo il trio ufficiale formato dai PRO Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper, mentre sulla #19 gialla di Gold Cup ecco Rolf Ineichen, Michele Beretta e il giovane Leonardo Pulcini.

Per quanto riguarda le Iron Dames, a dividere il sedile della #83 rosa avremo l'ormai pluricollaudato equipaggio Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting a dare l'assalto alla Bronze Cup.

Iron Lynx, Iron Dames, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: Iron Lynx

"Questo è il terzo anno che Iron Lynx prende parte al GTWC Endurance e siamo carichissimi per il trio che presenteremo in griglia, tornando con entusiasmo in uno dei campionati GT più competitivi con Lamborghini al nostro fianco", ha detto il Team Principal, Andrea Piccini.

“Abbiamo ottimi ricordi delle precedenti stagioni trascorse nella serie e non vediamo l'ora di cominciare a lavorare nei test ufficiali che si svolgeranno domani e mercoledì".

Giorgio Sanna, responsabile di Lamborghini Squadra Corse, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di sostenere le vetture di Iron Lynx e Iron Dames per la stagione 2023 del GTWC Europe Endurance Cup. Tutte e tre le Huracán GT3 EVO2 hanno equipaggi di altissimo profilo e puntano a risultati ambiziosi".