GTWC | Grasser Racing e GetSpeed pronte per il 2023 Endurance

Il Grasser Racing Team pronto per tornare a correre nel GT World Challenge Europe per la stagione 2023.

La squadra austriaca continua il legame con Lamborghini Squadra Corse e nei giorni scorsi si è recata a Monza per svolgere un test con le sue nuove Huracan GT3 in versione EVO2.

Al volante delle auto di Sant'Agata Bolognese c'era Clemens Schmid, che ha gareggiato nella passata annata del DTM con la scuderia di Gottfried Grasser. Intanto, se si guarda bene sulla parte superiore della carrozzeria, al di sopra della portiera, appaiono già tre nomi destinati a rappresentare GRT nella serie di SRO Motorsports Group.

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

Oltre a quello di Schmid possiamo vedere anche i suoi compagni Glenn Van Berlo e Benjamin Hites che lo affiancheranno sulla Lambo #85 nel solo impegno in Endurance Cup, anche perché è già stato annunciato un programma nel DTM per la stagione e quindi dal punto di vista 'Sprint' qualcosa è già in agenda.

L'altra Huracan avrà invece il #58 e nei test collettivi del Paul Ricard che si terranno martedì e mercoledì saliranno a bordo Sam Neary, Ricky Capo e Gerhard Tweraser per provare a convincere la squadra.

"A Monza abbiamo trascorso una bella giornata e siamo molto contenti delle due nuove Lamborghini in versione EVO2 che abbiamo preso per il GT World Challenge Europe", si legge in una nota del team.

"Abbiamo avuto di provare con Clemens Schmid in uno shakedown e non vediamo l'ora di cominciare questa grande stagione! Intanto vogliamo ringraziare il team di sviluppo di Lamborghini Squadra Corse per aver costruito questa fantastica auto. E' il vertice dell'ingegneria!"

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

"Il ritorno nel GT World Challenge Europe è una fantastica opportunità per noi di competere in un'altra serie GT3 di alto livello insieme al DTM. I due campionati si completano perfettamente per la squadra, rispettivamente con i formati sprint e endurance, e ci offrono un programma impegnativo", afferma Grasser.

"La nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2 è un pacchetto forte che, assieme alla nostra line-up, dovrebbe essere competitivo sotto ogni aspetto. Clemens unisce velocità ed esperienza e siamo orgogliosi di lavorare con lui anche quest'anno".

"Inoltre, con Benjamin e Glenn abbiamo a bordo due giovani talenti affamati dai quali ci aspettiamo molto. Una volta presa la decisione finale sulla seconda coppia di piloti, siamo certi che avremo un trio forte anche sulla vettura gemella".

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

GetSpeed punta sui giovani

Intanto prosegue l'allestimento delle proprie formazioni anche in altre squadre. Una delle ultime ad annunciare i concorrenti è la GetSpeed Performance, anch'essa puntanto sull'Endurance Cup.

La Mercedes-AMG GT3 della squadra tedesca verrà iscritta alla Classe Silver con l'inedito trio formato da Lance Bergstein (33enne americano con trascorsi nel turismo e GT), Zdenek Chovanec (18enne reduce da un paio d'anni in FIA F3) ed Aaron Walker (18enne anche lui, messosi in mostra nel GT britannico).

"Lance, Zdenek ed Aaron formano un equipaggio di piloti molto interessanti e tutti e tre hanno origini e percorsi diversi nella loro carriera fino ad oggi", ha commentato il capo della squadra, Adam Osieka.

"Nonostante ciò, siamo convinti che potranno fare bene assieme. Come al solito, faremo di tutto per sostenere ed incoraggiare i giovani talenti con le nostre capacità".

GetSpeed Performance, Mercedes AMG GT3 EVO Photo by: GetSpeed Performance

Nel frattempo è stato anche annunciato il rinnovo della collaborazione con la AlManar Racing, in attesa di scoprire in quali campionati vedremo all'opera le due formazioni.

“Sono stato davvero orgoglioso di quello che abbiamo vinto e fatto assieme, e non vedo l'ora di proseguire la collaborazione scoprendo cosa ci riserverà il futuro", ha proseguito Osieka.

"Questo nostro recente legame con AlManar Racing è un grande passo avanti per noi perché uniamo le nostre forze individuali e sinergie per formare una squadra di successo".