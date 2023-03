GTWC | ST Racing sceglie la Ferrari di Rinaldi, esordio per 7TSIX

Carica lettore audio

ST Racing e 7TSIX hanno confermato la loro presenza nella griglia del GT World Challenge Europe per la stagione 2023, che inizia oggi con i test collettivi al Paul Ricard.

La squadra di Samantha Tan unirà le forze con la Rinaldi Racing per prendere parte sia all'Endurance che alla Sprint Cup in Classe Silver.

L'impegno si aprirà con la Ferrari 488 GT3 Evo, ma quando sarà disponibile si cambierà auto passando alla nuovissima 296 GT3.

“Negli Stati Uniti ci concentreremo a pieno sulla crescita del programma con BMW, mentre in Europa abbiamo deciso di cambiare strada. Sono un grande fan anche del marchio Ferrari. Con Rinaldi sappiamo di avere una delle squadre migliori che ci darà il giusto supporto, visto che è molto apprezzato dal Costruttore ed ha una impeccabile reputazione fatta di risultati in pista", ha spiegato il team principal Kenneth Tan, papà di Samantha.

“Sono molto felice di poter collaborare con loro e non vedo l'ora di essere a Monza il mese prossimo per vedere Samantha competere in una delle serie più impegnative con una delle squadre migliori".

Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: SRO

Sua figlia, che avrà come compagno di squadra Jon Miller, ha aggiunto: "Sono entusiasta di annunciare la nostra partecipazione al GTWC Europe con Rinaldi Racing, uno dei migliori team Ferrari del settore; non vedo l'ora di gareggiare con la 488 GT3 in una delle serie GT3 più competitive del mondo".

"Sono lieta di poter lavorare nuovamente con Jon e di imparare dalla sua esperienza quest'anno, e non vedo l'ora di dare il via alla stagione ad aprile".

7TSIX, McLaren 720S GT3 Evo Photo by: SRO

Nuova sfida per 7TSIX

Al Paul Ricard non sarà presente la 7TSIX, che aveva già altre attività in programma, ma intanto la squadra britannica ha iscritto la sua McLaren 720S ai cinque eventi di Endurance Cup.

Nata solamente un anno fa, la scuderia dello Yorkshire si è fatta già le ossa correndo nel GT britannico, GT Open e prendendo parte anche alla 24h di Dubai; in questi giorni sono in corso le trattative per assemblare l'equipaggio.

"È stata già una avventura davvero entusiasmante quella di 7TSIX, pur essendo solamente ad un anno dalla fondazione. C'è ancora molto da fare, abbiamo sfruttato la prima stagione per acquisire un'esperienza importante e variegata in diversi campionati, e abbiamo usato ogni evento per progredire", spiega il proprietario, Jon Edge.

"Credo che finora abbiamo sorpreso qualcuno con le nostre prestazioni e vogliamo continuare a farlo anche nel 2023. Il GTWC Europe è uno dei campionati più emozionanti e impegnativi delle competizioni GT3 e sono entusiasta della conferma della nostra partecipazione per la squadra e per il nostro potenziale".

"Attualmente stiamo valutando le opzioni per mettere insieme la formazione più competitiva per la stagione, decidendo in quale classe gareggiare e siamo aperti a parlare con vari piloti. L'unica cosa di cui siamo certi è che non saremo qui solo per fare numero. Il confronto con i migliori si fa solo quando si gareggia direttamente contro di loro, e noi cercheremo di lottare per il vertice".

7TSIX, McLaren 720S GT3 Evo Photo by: SRO