WEC | Lamborghini punta a passi avanti: "C'è ancora da fare"

Per la prima volta in questa stagione, il Team Lamborghini Iron Lynx corre tra le mura “di casa” con il prototipo SC63, in occasione del secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in Italia, questo fine settimana.

Per Lamborghini Iron Lynx, Imola rappresenta un appuntamento speciale: infatti, nell’agosto dello scorso anno, la SC63 ha effettuato la prima sessione di test ufficiali proprio sul circuito italiano. L’equipaggio scelto per la gara di casa è composto da Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara e Daniil Kvyat.

Fino a Imola, la Lamborghini SC63 ha preso parte a due gare: alla 1812 km del Qatar, tappa d’apertura del Mondiale endurance, la vettura ha raggiunto brillantemente il traguardo finale, dimostrando una notevole affidabilità nonostante le elevate temperature registrate a Lusail; alla 12 Ore di Sebring valevole per l’IMSA SportsCar Championship, ha centrato un positivo settimo posto, precedendo rivali più esperti ed esprimendo un ottimo ritmo su un circuito particolarmente ostico.

Ai nastri di partenza ci saranno anche due Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nella categoria LMGT3. Claudio Schiavoni, Franck Perera e Matteo Cressoni saranno di nuovo al volante della numero 60 di Iron Lynx, mentre Michelle Gatting, Sarah Bovy e Doriane Pin si alterneranno alla guida della numero 85 di Iron Dames.

Il tracciato di Imola, lungo 4.909 metri e composto da 20 curve, è particolarmente tecnico e offre poche opportunità di sorpasso. Sicuramente, il traffico ricoprirà un ruolo determinante sull’esito della corsa, anche a causa della careggiata dalle dimensioni ridotte.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara, Daniil Kvyat Foto di: JEP / Motorsport Images

Il weekend di Imola ospiterà anche il primo round della sedicesima edizione del Lamborghini Super Trofeo Europe, per la prima volta al fianco di una tappa del FIA WEC.

Il monomarca di Lamborghini Squadra Corse avrà sulla griglia oltre cinquanta auto, pronte ad affrontare le due gare da 50 minuti ciascuna in programma sabato e domenica.

"Per una squadra, correre così vicino a casa è sempre speciale, ed è anche vantaggioso dal punto di vista operativo con un programma così nuovo. Inoltre, Imola ha una storia e un carattere eccezionali, è un luogo estremamente affascinante", spiega il Responsabile di pista, Emmanuel Esnault.

"Per quanto riguarda le corse, abbiamo avuto esperienze positive in Qatar e a Sebring, ma c'è ancora molto da fare e da migliorare. Non vediamo l'ora di vedere ulteriori progressi e di continuare il percorso iniziato con Mirko, Daniil ed Edoardo".