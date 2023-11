WEC | Il sogno Iron Dames è realtà: "Non siamo mai crollate!"

Le Iron Dames ce l'hanno fatta, finalmente! Alla 8h del Bahrain l'equipaggio tutto al femminile ha conquistato la tanto inseguita prima vittoria nel FIA World Endurance Championship, proprio all'atto conclusivo della stagione 2023 e per la Classe LMGTE AM.

Già nella passata stagione, quando erano armate della Ferrari 488, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey più volte avevano calcato il podio, ma il successo era svanito in diverse occasioni davvero per un niente e quindi l'amarezza rimaneva.

Passate alla Porsche, le ragazze seguire dal team Iron Lynx hanno mostrato nuovamente il loro carattere, specialmente nelle Qualifiche in cui la Bovy ha spesso centrato la Pole Position, cosa accaduta anche a Sakhir con la solita velocissima Bovy.

Photo by: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

"Voglio davvero dedicarla a Deborah Mayer, per tutta la fiducia e libertà d'azione che ci dà: è lei la ragione per cui sono qui. Sono molto felice di aver conquistato l'ultima Pole GTE, che era estremamente difficile", aveva detto la belga dopo la sessione cronometrata di venerdì.

"Come in tutte le altre categorie, anche noi abbiamo lottato con la scelta degli pneumatici, su come gestirli, su come avere prestazioni sufficienti, ma allo stesso tempo non subìre un calo eccessivo. Devo ringraziare di cuore i nostri ingegneri e il nostro team di meccanici, che hanno fatto un lavoro incredibile per darmi una macchina che era davvero ottima e veloce per ottenere il giro buono".

"Questa è un'altra prova che le qualifiche, pur essendo una prestazione personale, sono un lavoro di squadra. Tutte le decisioni che prendiamo insieme sono quelle che ci daranno il risultato finale".

Photo by: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

Nel deserto la gara era cominciata con la 911 #60 dei loro compagni maschi a prendere il comando allungando, ma a 2h20' dal termine il ritiro di Matteo Cressoni ed Alessio Picariello per l'indisposizione del loro collega Claudio Schiavoni ha ridato la leadership alla Porsche rosa.

Non è stato un finale semplice perché la Gatting ha dovuto gestire il calo di prestazioni delle gomme sull'ostico asfalto abraviso di Sakhir e alle sue spalle la Aston Martin #777 di D'Station Racing si è velocemente rifatta sotto, rosicchiando 15" in pochissimi giri.

La tensione è stata evidente anche sui volti del duo Bovy-Frey, ai box col facce tesissime mentre la loro compagna stringeva i denti nel tenersi dietro la Vantage fino al traguardo, centrando dopo tanti tentativi quel successo che sa di liberazione e consacrazione, accolto tra abbracci, urli e lacrime di commozione per il durissimo lavoro svolto in questi anni.

Photo by: JEP / Motorsport Images Podio: i vincitori della classe GTE #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey, secondo posto #777 D'Station Racing Aston Martin Vantage AMR: Liam Talbot, Casper Stevenson, Tomonobu Fujii, Terzo posto #98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Ian James, Alex Riberas, Daniel Mancinelli

"La gara era sicuramente incentrata sulla gestione degli pneumatici e credo che l'abbiamo fatto piuttosto bene. Abbiamo anticipato le condizioni di gara, il fatto che saremmo andati in notturna e abbiamo cercato di sfruttarle al meglio per il finale", aggiunge la Bovy.

"Nel mio stint, dato che ero anche al via, non sapevamo cosa aspettarci con quelle temperature, ma alla fine il ritmo c'era. Penso che l'intero equipaggio abbia fatto un buon lavoro e sono molto orgogliosa di tutti. Abbiamo lavorato duramente per questo risultato e finalmente è arrivato: la nostra prima vittoria nel FIA WEC. L'attesa è stata lunga, ma siamo tutti molto felici".

La Frey le fa eco: "Credo che oggi l'intera Classe GTE abbia dato spettacolo e questo è ciò che tutti noi vogliamo vedere, quindi ringrazio tutti i nostri rivali per averci tenuto impegnate e per aver mantenuto alta la pressione. Credo che oggi abbiamo dimostrato che non crolliamo facilmente sotto pressione".

"Ottenere questa vittoria dopo cinque anni è davvero emozionante e la useremo come rampa di lancio sperando di essere in griglia di partenza del 2024. Il nostro obiettivo è sempre quello di rendere la squadra più forte. Vedere che siamo in grado di vincere con le Iron Dames al massimo livello delle corse GT mi rende molto orgogliosa".

"Spero anche che questa esperienza venga vista dalle nuove generazioni. Abbiamo giovani ragazze in arrivo, è un progetto in cui sono molto coinvolta e di cui vado fiera. Tuttavia, sono ancora una pilota, amo gareggiare e voglio continuare a farlo lottando per altre vittorie".

La Gatting spiega invece la parte finale, non certo semplice: "L'ultimo stint è stato stressante per me all'interno della vettura, ma alla fine le indicazioni che ricevevo dal nostro ingegnere mi hanno aiutato a mantenere la calma. Ad un certo punto ho visto che l'Aston Martin #777 era molto vicina. Ho spinto un po' di più per aumentare il distacco e alla fine, con il traffico, sono riuscita ad incrementarlo, sentendomi abbastanza in controllo".

"Ad essere sincera, mi sono goduto l'ultimo giro con questa vettura. È stato un vero piacere avere l'opportunità di guidare la Porsche quest'anno. Ottenere finalmente questa vittoria è qualcosa che volevamo da molto tempo ed è molto emozionante per tutti noi. Questo è esattamente ciò che vogliamo: dimostrare che possiamo competere esattamente alle stesse condizioni di tutti gli altri e che siamo qui per vincere le gare".

Photo by: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

Raggiante la responsabile del programma, Deborah Mayer: "Che giornata incredibile per le Iron Dames! È difficile esprimere a parole tanta gioia ed emozione. Questa prima vittoria nel FIA WEC è un momento molto speciale per me, perché dà piena ragione al progetto stesso e alla passione, alla dedizione, al duro lavoro di tutte le persone del team, sia in pista che dietro le quinte. Vorrei rendere omaggio a ognuno di loro, è un momento storico anche loro".

"È una vittoria del campionato del mondo, ma è anche di famiglia. Il progetto Iron Dames è stato fondato con la convinzione che le donne potessero eccellere in un mondo percepito come maschile come quello del motorsport, e siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati ottenuti da Sarah, Rahel e Michelle".

"Fin dal loro debutto come Iron Dames, hanno dimostrato una notevole determinazione, spirito di squadra e voglia di non arrendersi mai; questa vittoria le premia. Stanno dimostrando che i sogni non hanno barriere se ci si dà i mezzi per realizzarli. Che questa giornata possa ispirare altre donne in tutto il mondo a non rinunciare mai a ciò in cui credono".