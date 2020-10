Formula Regiona, Mugello: Leclerc mago del bagnato in Gara 1

E’ stato Arthur Leclerc il grande protagonista della prima gara del weeekend della Formula Regional al Mugello. Il monegasco della Prema, infatti, ha colto un successo netto riuscendo anche ad annullare una penalità di 10 secondi che l’avrebbe potuto far retrocedere in seconda posizione.

Leclerc ha preso il comando delle operazioni nelle prime battute di gara dopo aver avuto la meglio su Vips prima e su Rasmussen poi, ed una volta salito al comando ha girato su un ritmo di 3 secondi al giro più veloce dei suoi rivali.

Il monegasco, però, ha effettuato il sorpasso ai danni del proprio compagno di team in una zona dove era esposta la doppia bandiera gialla e per questo motivo la direzione gara lo ha punito con 10’’ secondi di tempo aggiuntivo.

La penalità non ha scoraggiato il monegasco che ha spinto costantemente sul gas sino ad annullare la decisione dei commissari per poi transitare in solitaria sotto la bandiera a scacchi e conquistare un successo che gli consente di riaprire i giochi per il titolo grazie anche alla prestazione opaca del leader del campionato Petecof.

Il brasiliano non ha mai avuto il ritmo del monegasco nelle fasi iniziali ed ha impiegato più tempo del dovuto per avere la meglio su Lappalainen e salire così in quarta piazza.

Nei giri conclusivi Petecof ha chiuso il gap nei confronti di Rasmussen ma non è riuscito a trovare il varco necessario per mettere il muso della sua monoposto davanti a quella del compagno di team.

Rasmussen ha così chiuso sul terzo gradino del podio una Gara 1 nella quale ha faticato ad avere costanza nei tempi, mentre il secondo posto è stato artigliato dal rientrante Juri Vips.

L’estone, già protagonista al Mugello in F2 con il terzo posto nella Sprint Race, ha faticato nei giri iniziali nel mandare in temperatura le proprie Pirelli ma quando ha trovato confidenza con l’aderenza della propria vettura è stato implacabile nell’imporsi su Rasmussen.

Per Juri resta l’amaro in bocca di non essere riuscito a passare prima il pilota della Prema dato che nel finale ha girato sugli stessi tempi di Leclerc e, complice la penalità inflitta al monegasco, avrebbe potuto ambire alla prima vittoria nella categoria.

La quinta piazza ha visto Chovet precedere nelle battute finali un Lappalainen in grande crisi di aderenza, mentre alle spalle del finlandese hanno chiuso Famularo, Pasma e Jamie Chadwick.