Al Red Bull Ring F4 e Formula Regional con 42 piloti

In un anno difficile per il motorsport internazionale sono ben 30, 6 più del precedente appuntamento di Imola, i piloti dell'Italian F4 Championship powered by Abarth, il primo e anche quest'anno il più partecipato campionato di F4 al mondo, mentre è costante la partecipazione al Formula Regional European Championship certified by FIA con 12 piloti, con grande presenza dei piloti Ferrari Driver Academy e l'ineressante partecipazione di Jamie Laura Chadwick (Prema Powerteam), che si spera possa migliorare le prestazioni rispetto alla difficile trasferta sul circuito F1 di Imola.

Ampia copertura televisiva per entrambi i campionati in un anno nel quale le competizioni si svolgono a porte chiuse e le dirette Tv e streaming assumono un ruolo ancor più determinante.

Se da un lato l'Italian F4 Championship powered by Abarth offre una copertura con dirette su MS Motor TV e sul motorsport.com (con commento sia in italiano che in inglese), piuttosto che in streaming su Acisport.it e sulla pagina facebook del campionato, la Formula Regional come campionato internazionale offre una copertura in diretta su vari canali in Europa, Nord America, Asia e in tutto il mondo.

Come per le gare precedenti (e per tutte le gare del 2020), le 3 gare di FRegional al Red Bull Round saranno visionabili gratuitamente sulla pagina facebook ufficiale del Formula Regional European Championship (https://www.facebook.com/FormulaRegionalEU/) e sul https://motorsport.tv.

Le gare in diretta saranno trasmesse anche su TV via cavo e satellite regolari in tutta Europa tra cui Italia (MS Motor tv), Paesi Bassi (Ziggo sport), Polonia e Paesi baltici (Motowizja), Repubblica Ceca e Slovacchia (Sport5 - SVK) solo per citarne alcuni, ma anche in Asia e Oceania, ad esempio, sullo sport BeIN (Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Indonesia, Filippine, Singapore e molti altri…).

Sempre per la FRegional La settimana successiva al Round 3, che sarà ospitato al Red Bull Ring, un di programma Highlights di 26 minuti verrà trasmesso da molte reti televisive in tutto il mondo, tra cui il Nord America (Motor Trend on Demand), le suddette emittenti europee, asiatiche e oceaniche. Fra queste anche la finlandese MTV3 e tutta la piattaforma televisiva Motorvision, che comprendono l'Africa, le Americhe e il territorio asiatico.