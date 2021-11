Formula E | Susie Wolff nominata CEO del team Venturi

La Wolff è stata nominata team principal nel luglio del 2018 come parte di un piano triennale per aumentare la competitività della squadra ed ha mantenuto questo ruolo anche quando il team ha cambiato proprietà con l’ingresso come presidente di Scott Swid nel dicembre 2020.

Nella stagione 2021 Jerome D’Ambrosio si è unito al team Venturi nel ruolo di vice team principal dopo aver appeso il casco al chiodo.

Con questo organigramma, e sfruttando un powertrain Mercedes, Edoardo Mortara ha chiuso lo scorso campionato in seconda posizione in classifica, mentre la squadra in settima piazza.

Questa riorganizzazione era prevista da tempo anche se non era previsto che D’Ambrosio diventasse il nuovo team principal.

“Mi sembrava il momento giusto per compiere questo cambiamento dopo aver guidato la squadra come team principal negli ultimi tre anni” ha dichiarato la Wolff.

“Da quando ho preso le redini dalla squadra nel 2018 ho provato un grande senso di orgoglio grazie anche ai risultati che abbiamo ottenuto. L’ingresso nel team di Jerome, avvenuto lo scorso anno, ha avuto un impatto positivo e sono consapevole che sto cedendo il mio ruolo ad una persona capace mentre la Formula E avanza verso la Gen3”.

Susie Wolff dovrebbe essere meno presente sui campi di gara, ma avrà un ruolo attivo nella ricerca di un nuovo accordo per la powertrain dopo l’annuncio di Mercedes di abbandonare la serie alla fine del 2022.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il CEO del team Venturi, inoltre, supervisionerà anche le operazioni strategiche e commerciali della squadra.

Jerome D’Ambrosio ha espresso tutta la propria soddisfazione per questa promozione: “Sono grato al team per avermi affidato questa opportunità. Essere il successore di Susie sarà una sfida impegnativa ma che accetto con piacere”.

“Negli ultimi 12 mesi ho imparato molto da lei e credo che insieme continueremo a formare un team incredibilmente forte”.

“Lo scorso anno siamo riusciti a disputare la nostra stagione di maggior successo e deve essere la base su cui costruire il futuro”.

“Con Edo e Lucas tutto il team respira una atmosfera positiva e tutti sono motivati nel tornare in pista per raggiungere altri successi”.