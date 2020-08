Formula E, Berlino, qualifiche: Vergne conquista la pole

Jean-Eric Vergne è stato autore di una brillante prova in superpole, dove è stato il più veloce in tutti e tre i settori e, con il tempo di 1’06”277 si è aggiudicato la pole position davanti alla BMW di Maximilian Guenther per 495 millesimi.

Il pilota del team DS Techeetah si è qualificato secondo dietro Alexader da Costa nella prima gara di mercoledì sul circuito invertito di Tempelhof Airport, ma ha chiuso all’ottavo posto l’E-Prix del giovedì. Sabato però ha risposto brillantemente, conquistando il primo posto provvisorio per 0,3 secondi prima di convertire il suo vantaggio nella sua undicesima pole della serie.

Jerome D'Ambrosio ha disputato una ottima sessione con il terzo posto, dopo aver dominato la seconda sessione di prove libere. Stoffel Vandoorne è stato il leader del gruppo nelle fasi iniziali, ma un errore alla curva 6 ed un impatto con il muro in uscita dalla curva 9 lo hanno relegato al quarto posto dopo la sua corsa alla superpole.

Alex Lynn, compagno di squadra di D'Ambrosio, ha continuato a mostrare il suo ottimo passo sul giro secco mentre passava dal gruppo 4 alla superpole, ma ha preso troppo cordolo alla curva 9 e ha chiuso a 9 decimi da Vergne. Il pilota della Virgin Racing, Robin Frijns, è stato il più lento nella battaglia dei primi sei. Super aggressivo alla prima curva, ha perso il retrotreno e ha iniziato a surriscaldare le gomme.

Questo è accaduto alla curva 7, quando ha subito un grosso picco di sovrasterzo e poi è andato largo al tornantino della curva 9 per finire a 903 millesimi dalla vetta. Andre Lotterer si è qualificato al settimo posto davanti a Nyck de Vries, che è uscito presto in pista nel gruppo due, ma ha toccato il muro in uscita dalla curva 4.

Il leader della classifica è rimasto clamorosamente fuori dalla lotta per la superpole. Da Costa, che ha vinto entrambe le gare sul circuito invertito di Tempelhof, ha commesso un errore alla curva 6. Il pilota DS Techeetah è rimasto così a 6 decimi di ritardo dalla vetta. Oliver Rowland ha completato la top 10 davanti a Lucas di Grassi, mentre il pilota del Dragon Racing, Sergio Sette Camara, è undicesimo.

Felipe Massa ha lavorato duramente durante la qualifica e scatterà dalla tredicesima posizione. Il pilota Venturi Racing precede al compagno di squadra Edoardo Mortara. Sebastien Buemi è stato appena quindicesimo ed alle sue spalle troviamo la BMW Andretti di Alexander Sims, sedicesimo. Un diciassettesimo posto per James Calado significava per la prima volta un passo avanti e ha superato il compagno di scuderia, Mitch Evans.

Evans ha riportato un giro "liscio, pulito" ed è rimasto sorpreso di finire così in basso nell'ordine, essendo stato un chiaro contendente al titolo al secondo posto prima della ripresa della stagione. Sam Bird si è classificato 20esimo per l'Envision Virgin Racing.