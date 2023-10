FE | Misano e Vallelunga puntano a sostituire Roma nel 2024

Nella giornata di giovedì, la Formula E ha svelato ufficialmente il calendario aggiornato per la stagione 2024, il quale prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 gennaio a Città del Messico, tappa inaugurale del mondiale come nel 2023.

Il nuovo calendario si compone di sedici appuntamenti in undici differenti località, con cinque double header. Tra le novità più importanti ci saranno il debutto di Tokyo e Shanghai, con la serie elettrica che correrà su una versione ridotta del medesimo tracciato che ospita la Formula 1.

L'unico punto interrogativo è quello che riguarda l’Italia. Gli incidenti della stagione 2023 con la Gen 3 hanno messo in dubbio la possibilità di correre nuovamente nella capitale italiana: oltre ai pesanti danni per i team, i piloti hanno sottolineato quando sia diventato pericoloso il tracciato, non solo per la conformazione cittadina che chiaramente non può lasciare molto spazio alla sede stradale, ma anche perché in alcuni punti veloci la pista è cieca, il che porta a incidenti con quelli visti nel 2021 durante le prove di partenza nelle libere e nel 2023 direttamente in gara. Dopo cinque edizioni, anche con differenti layout, le monoposto elettriche saluteranno il quartiere Eur.

Photo by: Misano World Circuit Marco Simoncelli Il Misano World Circuit Marco Simoncelli

I vertici della serie hanno spiegato che stanno esplorando sedi alternative, compresi quelle da disputare su tracciati permanenti, con l’obiettivo di mantenere una gara nel nostro Paese. Per il momento si sanno solo le date, ovvero il 13 e il 14 aprile con un double header, il che dovrebbe anche riportare l’Italia nel suo classico slot primaverile, al contrario di quanto accaduto quest’anno, dove si è corso a metà luglio sotto il sole e un caldo torrido.

In attesa che la Formula E concluda i dovuti colloqui con i promoter interessanti, gli organizzatori del circuito di Misano hanno confermato ufficialmente la propria candidatura, sperando di poter così ampliare l’offerta sul piano del Motorsport che attualmente vede l’impianto già ospitare altri eventi di caratura internazionale, tra cui la MotoGP.

“Siamo fra i candidati e questo già è un bel. In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un dossier in grado di convincere il promoter a sceglierci per le gare italiane dei prossimi anni, usando lo schema vincente che mette in sinergia MWC [Misano Wolrd Circuit] con il territorio per affermare un duplice obiettivo: aggiungere un evento di profilo mondiale al nostro calendario già così ricco e costruire da subito un’ulteriore opportunità di business per l’industria dell’accoglienza. Si tratta del primo sport al mondo ‘Net Zero Carbon from Day Zero’ che arricchirebbe col segno più innovativo gli eventi ospitati nella Motor Valley”, dicono il presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani.

I promoter del tracciato dell’Emilia-Romagna hanno già avuto modo di parlare con i vertici della Formula E, tanto che la scorsa settimana è avvenuta la visita sul territorio da parte degli organizzatori per prendere visione dell’impianto e valutare i possibili scenari. Ora la candidatura è sul tavolo della Formula E, che ha già presentato un ampio dossier.

“Incrociamo le dita ma siamo convinti che la prestigiosa Formula E trovi nella nostra Motor Valley una collocazione naturale e sia ulteriore espressione delle peculiarità di un distretto che già ospita le massime competizioni motoristiche mondiali: Formula 1, MotoGP e WorldSBK”, il commento di Andrea Corsini, Assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna, con un chiaro riferimento alla Moter Valley, che già ospita tra Imola e Misano alcuni degli eventi più importanti nell’intero panorama del Motorsport.

“Abbiamo le carte in regola per ospitare un evento ricco di fascino, dal carattere innovativo e che si svolge nelle grandi capitali mondiali. Solo a livello organizzativo e di sponsor, si tratterebbe di quasi 5.000 persone da ospitare nella settimana che porta al weekend di gara, a cui si aggiungerà l’affluenza di pubblico che si preannuncia elevata. Nei weekend a Roma, l’indotto è stato misurato in circa 60 milioni e ciò posiziona l’evento ad un livello altissimo ed appetibile”, ha aggiunto Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna.

Photo by: Pure ETCR Logo Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

Tuttavia, Misano non è l’unica sede interessata a portare la Formula E sul proprio territorio. Dall’altra parte, la regione del Lazio punta a mantenere la serie elettrica nella zona del capitale, perché un addio totale in favore di un’altra città rappresenterebbe anche uno smacco per la città. La stessa Formula E ha spiegato che non sta prendendo in considerazione solamente circuiti permanenti, ma anche altre piste cittadine, su cui servirebbe però un ampio lavoro di preparazione, non semplice da realizzare in pochi mesi il che la rende una proposta più sullo sfondo.

L’opzione più interessante sarebbe quella di portare la categoria totalmente elettrica a Vallelunga, che già ospita alcuni appuntamenti di spessore, come le Lamborghini World Finals di metà novembre e la competizione EuroNascar. Anche dal punto di vista dell’organizzazione per l’affluenza dei tifosi non si tratterebbe di una sfida insormontabile: le tribune, potenzialmente da ampliare, sono state ristrutturate pochi anni fa, così come parte del paddock. Naturalmente, tuttavia, sarebbe fondamentale l'impegno da parte di tutte le parti coinvolte nel progetto, in particolare dalle istituzioni.

"ACI Vallelunga è stata per 5 anni l’organizzatore sportivo della gara di Roma del Campionato Mondiale FIA. Vantiamo per questo una considerevole esperienza. Da diversi giorni siamo in contatto costante con Formula E a cui abbiamo rappresentato la nostra candidatura ad ospitare l’ABB Formula E World Championship E-Prix per le prossime edizioni", ha spiegato Alfredo Scala, Direttore Generale di ACI Vallelunga S.p.A.

"Le Istituzioni coinvolte hanno manifestato pieno sostegno ad un progetto di lungo termine per mantenere nel territorio il primo campionato mondiale con vetture elettriche che presta grande attenzione ai temi della mobilità sostenibile di cui il Polo Vallelunga è stato precursore."