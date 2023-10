FE | McLaren svela la nuova livrea per la stagione 2024

Dopo Jaguar, anche McLaren ha svelato la sua nuova livrea per la stagione 2024 di Formula E nella giornata di martedì. Seppure lo schema cromatico riprenda sostanzialmente le linee dello scorso mondiale, la nuova colorazione perde l’azzurro a favore di una maggior presenza dell’arancione e del nero che predominano sulla vettura che cercherà di scalare la classifica verso l’alto il prossimo anno.

Seppur il team trovi le sue radici nella squadra che aveva messo in piedi la Mercedes e che aveva vinto il titolo nel 2021 e nel 2022, il campionato 2024 rappresenterà il secondo anno di partecipazione della McLaren nella serie elettrica. Nel primo anno in Formula E, la scuderia di Woking ha concluso all’ottavo posto della classifica generale riservata alle squadre, con due pole position e un terzo posto in gara come miglior piazzamento.

A difendere i colori della McLaren saranno Jake Hughes, confermato per una seconda stagione dopo aver ben figurato al debutto, soprattutto in qualifica, accanto al neo-arrivato Sam Bird, il quale andrà a sostituire René Rast. L’inglese, proveniente dalla Jaguar, è un veterano della serie e nel corso della sua carriera in Formula E ha ottenuto ottenendo undici vittorie, ventisei podi e sei pole position. Si tratta, quindi, di una coppia interamente britannica formata da un pilota con grande esperienza alle spalle e un giovane talento ancora da smussare.

Livrea McLaren FE Team Photo by: McLaren

L’obiettivo per la nuova stagione è indubbiamente quello di fare tesoro dell’esperienza al primo anno con la Gen 3 e migliorare l’ottavo posto ottenuto nel 2023, in cui ha concluso immediatamente alle spalle del team partner Nissan. Infatti è proprio la casa giapponese a fornire alla McLaren la e-4ORCE 04, la monoposto, comprensiva di Powertrain e sistemi correlati, portata al debutto nello scorso mondiale.

"Mentre ci prepariamo a gareggiare nella nostra seconda stagione in Formula E, stiamo facendo tesoro di tutto ciò che abbiamo imparato nella Season 9. Siamo in continua evoluzione come squadra e questa livrea lo rappresenta. Non vedo l'ora di vedere la vettura con questa nuova livrea in pista in tutti i luoghi iconici che visiteremo nella Season 10", ha spiegato Ian James, Team Principal del NEOM McLaren Formula E Team. Nel corso del prossimo campionato, infatti, la Formula E farà tappa in numerose città sparse in giro per il mondo, tra cui il suggestivo ePrix di Tokyo, al debutto nel mondiale totalmente elettrico.

Il 2024 della scuderia britannica prenderà il via la prossima settimana, quando tutte le squadre scenderanno in pista a Valencia per i test collettivi che precedono il primo appuntamento ufficiale del calendario, ovvero l’ePrix di Città Messico, il quale si disputerà il prossimo 13 gennaio.

Livrea McLaren FE Team Photo by: McLaren