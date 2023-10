FE | Inizia una nuova era per ERT: svelata la livrea della X24

Nel corso degli anni, il team NIO ha spesso cambiato identità associandosi a diversi nomi, anche se la base è rimasta sempre la medesima, associata al team con sede a Silverstone. Tuttavia, nella giornata di ieri era stato annunciato la conclusione del rapporto con il marchio cinese, ponendo fine a quella collaborazione con la casa cinese NEXTEV che aveva acquisito la scuderia prima della conclusione della prima stagione, quando si chiamava ancora China Racing Team.

Alla fine di quell’anno, che coincise anche con il primo campionato di sempre della Formula E nel 2014-2015, la squadra riuscì a conquistare il titolo con Nelson Piquet Jr., il brasiliano figlio d’arte. Da quel momento in poi non sono arrivate altre vittorie, ma solamente un podio, conquistato in Messico nel 2018 da Oliver Turvey, pilota che è rimasto per quasi otto anni all’interno della scuderia britannica.

Infatti, nonostante la scuderia fosse stata acquistata da NEXTEV, proprietaria anche del brand NIO, in realtà la base del team si è sempre trovava in Inghilterra, perché il progetto era nato con il supporto dell'azienda Drayson Racing sotto le insegne del Team China Racing. Ora, con la conclusione della collaborazione con NIO e l’arrivo di un nuovo investitore dal continente asiatico, la squadra ha cambiato nuovamente pelle e sarà ora conosciuta come Electric Racing Technology (ERT).

Photo by: ERT Formula E Team Livrea ERT Formula E Team

Il Team Principal ha definito questo nuovo arrivo come un passo entusiasmante nel percorso del team in Formula E, il che la rende anche l’unica scuderia a dover sviluppare in autonomia Powertrain e software di gestione senza il supporto di un grande costruttore. Per quanto ogni team possa personalizzare il software, nel caso di ERT si aggiunge tutto il lavoro dietro le quinte per la produzione del Powertrain, tra l’altro con fondi che di certo non sono comparabili a quelli delle grandi case, che hanno deciso di investire in maniera cospicua sulla Formula E.

ERT vuole sviluppare le proprie competenze ingegneristiche come costruttore in Formula E, con l'idea di fornire più squadre in futuro, anche se sarà da capire se qualche team possa essere interessato, dati i legami con i grandi costruttori attualmente presenti nel campionato.

Per dare l’avvio a questa nuova avventura, la squadra ha svelato una livrea completamente nuova e differente rispetto a quella dell’anno scorso, come a rappresentare un netto taglio al passato. La nuova monoposto denominata ERT X24, che chiaramente trova le sue radici su una base comune dati i numerosi componenti standard che sono rimasti invariati dal 2023, presenta uno schema cromatico in cui prevale il nero in diverse tonalità, che si affianca però all’altro colore del team, il giallo. A ciò si aggiungono diverse linee bianche, che sembrano richiamare lo scherma di un circuito elettronico, riallacciando il rapporto tra la vettura e la tecnologia.

Photo by: ERT Formula E Team Livrea ERT Formula E Team