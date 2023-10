FE | Andretti torna alle origini: svelata la nuova livrea

È tempo di cambiamenti in casa Andretti. Lo scorso 5 settembre, il team statunitense aveva annunciato un'importante iniziativa di rebranding a livello internazionale, sottolineando l'identità globale della scuderia impegnata in più campionati con il nuovo nome "Andretti Global".

Un rebranding significativo, perché al di là dell'impegno nelle serie americane, Andretti è impegnata anche in Extreme e Formula E, i due campionati totalmente elettrici in cui ha ottenuto risultati importanti. A ciò si aggiunge anche il tentativo di entrare in Formula 1 dopo la recente approvazione da parte della FIA, il che l'ha portata ad avviare le contrattazioni con Liberty Media.

Il lancio di Andretti Global è una pietra miliare significativa nell'illustre eredità del team, che ha unificato tutti gli aspetti dell'organizzazione sotto un'unica identità. Ad avere l'onere e l'onore di portare in pista i nuovi colori dell'azienda è stato il team di Formula E, che nella giornata di venerdì ha svelato la sua nuova livrea per la stagione 2024, quella in cui cercherà di difendere il titolo piloti conquistato nella Season 9 con Jake Dennis.

Il nuovo look rosso, bianco e blu farà il suo debutto in occasione dei test pre-stagionali della Formula E che si svolgeranno la prossima settimana sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, dove Dennis ottenne la sua prima vittoria nella serie elettrica. Non è la prima volta che Andretti sfoggia un look quasi completamente bianco: era già successo nella prima partecipazione in Formula E. Poi nel corso degli anni si sono susseguiti vari accordi di collaborazione e di sponsorizzazione, tra cui quello con Avalanche, la quale aveva spinto per un rosso accesso nelle ultime stagioni.

Photo by: FIA Formula E Per Andretti si tratta di un ritorno alle origini dal punto di vista cromatico: il bianco era il colore predominante nella stagione 14-15

"Andretti Global si basa sull'eccellenza nelle corse ed è stato gratificante vedere la nostra storia e il nostro successo riuniti in un modo così perfetto. La speciale livrea della Formula E che utilizzeremo a Valencia è un'ottima rappresentazione di ciò che ci siamo prefissati con questo rebrand, ed è giusto che la prima volta che il marchio Andretti Global sarà in bella mostra sarà in sella a un Campione del Mondo in carica", ha dichiarato Michael Andretti, CEO e Presidente di Andretti Global.

Oltre alla speciale livrea, infatti, Dennis sfoggerà un nuovo numero sulla sua Porsche 99X Electric. Dopo aver vinto il titolo nel 2023, il britannico scenderà in pista nella Season 10 con il prestigioso numero 1: "Ho sempre voluto guadagnarmi il diritto di utilizzare il numero 1 a un certo punto della mia carriera, e farlo per la prima volta con la nostra nuova livrea Andretti Global rende il momento ancora più speciale".

Ad affiancare Dennis ci sarà l'ultimo arrivato in casa Andretti, ovvero Norman Nato, il quale sostituirà André Lotterer: il tedesco ha infatti lasciato il team per concentrarsi esclusivamente sul programma Porsche nel WEC. La Porsche 99X Electric di Nato porterà il numero 17, un sentito omaggio al suo compianto connazionale e amico Jules Bianchi.

Photo by: Andretti Autosport La nuova livrea della Andretti Formula E

"Sono orgoglioso di correre con il numero 17 per la prossima stagione, perché significa molto per me. Ho iniziato nel karting e ho vinto dei campionati con il 17, ma anche Jules ha corso con questo numero, il che lo rende ancora più speciale. È un omaggio a un grande amico e a un pilota eccezionale". Anche negli anni passati, infatti, sul suo casco è sempre stato presente un piccolo omaggio a Bianchi, mai dimenticato.

I test pre-stagionali offriranno anche un'altra opportunità al pilota barbadiano Zane Maloney di rappresentare la squadra nella sessione obbligatoria per i rookie, introdotta proprio quest'anno per dare spazio anche ai debuttanti. L'attuale pilota di Formula 2 ha già avuto modo di partecipare alle sessioni dedicate ai rookie durante la stagione 2023, prendendo parte ai test di Berlino e alla FP1 a Roma.