FE | Rookie test a Valencia: in pista anche Shwartzman e Ghiotto

Durante la prossima settimana prenderanno il via i test collettivi di Formula E sul tracciato di Valencia, ormai sede da diversi anni delle prove pre-stagionali della categoria completamente elettrica. Tra le novità promosse per quest’anno c’è anche la partecipazione obbligatoria di almeno un rookie a una giornata di test, decisione che amplia quella vista nello scorso campionato, quando ogni squadra schierò un debuttante nei test dedicati a Berlino e nella FP1 a Roma.

Un esperimento che vedrà quindi i rookie affiancare i 22 piloti ufficiali nei test in cui i team faranno scendere in pista per la prima volta le monoposto che si fronteggeranno nella Season 10, per quello che è il secondo anno della Gen 3. Solo tre scuderie hanno mantenuto la medesima line-up della passata stagione, ovvero Porsche, con Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, DS Penske con Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne a cui si aggiunge NIO 333 Racing, che ha confermato Dan Ticktum e Sergio Sette Camara. Tutte le altre formazioni hanno visto quantomeno un pilota sostituito, in alcuni casi con una line-up completamente rivoluzionata.

Per quanto riguarda i debuttanti, ci sono diversi nomi interessanti, alcuni dei quali in realtà hanno già preso parte ai test o alle sessioni di libere dedicate ai rookie durante il campionato 2023. A scendere in pista per DS Penske nella mattinata di martedì e nel pomeriggio di mercoledì sarà ancora una volta il pilota junior della Ferrari in Formula 1, Robert Shwartzman.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Luca Ghiotto, Nissan Formula E Team

Jack Aitken, vecchia conoscenza della Formula 2 e attuale pilota nel DTM, guiderà la Jaguar I-TYPE 6 di Robin Frijns del team Envision mercoledì mattina, prima di prendere in consegna la vettura di Sebastien Buemi per la sessione pomeridiana dello stesso giorno. Nissan schiererà invece due differenti debuttanti dando loro mezza giornata a testa: Luca Ghiotto sostituirà Oliver Rowland, mentre Victor Martins, il quale fa parte dell'Alpine Driver Academy connessa alla Formula E grazie al rapporto con Renault e la casa giapponese, prenderà il posto di Sacha Fenestraz nella sessione mattutina di martedì. Entrambi avevano fatto la loro prima uscita con la e-4ORCE 04 durante i test di Berlino della scorsa stagione.

Sheldon van der Linde, campione del DTM nel 2022, ritornerà al volante della Jaguar del team ufficiale e si alternerà sulle auto di Mitch Evans e Nick Cassidy, mentre Zane Maloney ricoprirà lo stesso ruolo per Andretti. Il due volte campione della World Touring Car Cup Yann Ehrlacher, che ha fatto il suo debutto in Formula E nella FP1 di Roma per DS Penske, passerà alla Maserati per il test di Valencia.

Tuttavia, Ehrlacher avrà a disposizione solo una sessione a bordo della vettura di Maximilian Gunther il 25 ottobre, dato che sull’altra vettura ci sarà la nuova recluta Jehan Daruvala che, non avendo mai corso ufficialmente nella serie elettrica, soddisfa i criteri sui rookie imposti dagli organizzatori. Non ci sarà quindi Felipe Drugovich, impegnato con Aston Martin in Formula 1 per le trasferte extra-europee.

Jehan Daruvala e Max Gunther formeranno la coppia di piloti Maserati in Formula E per il 2024

Per la McLaren, accanto al confermato Jake Hughes e al neo-arrivato Sam Bird, ci sarà Taylor Barnard, il quale ha concluso l’ultimo campionato di Formula 3 al decimo posto, ottenuto anche la sua prima vittoria in categoria a Spa lo scorso luglio. Il britannico guiderà la vettura di Bird nella mattinata del 24 ottobre, per poi passare alla monoposto di Jake Hughes nel pomeriggio.

Come annunciato qualche giorno fa, per Porsche sarà Gabriela Jílkova a sedersi al volante della 99X Electric, mentre Mikel Azcona (NIO 333), Jordan King (Mahindra), Adrien Tambay e Tim Tramnitz (entrambi Abt, con quest’ultimo che ha corso proprio nell’ultimo weekend a Zandvoort nel FRECA) completeranno il gruppo di debuttanti.

Le line-up complete:

Vettura Team Pilota ufficiale Rookie (con sessione) 1 Andretti Jake Dennis Zane Maloney (martedì AM) 2 DS PENSKE Stoffel Vandoorne Robert Shwartzman (martedì AM) 3 NIO 333 Sergio Sette Camara Mikel Azcona Troyas (mercoledì PM) 4 Envision Racing Robin Frijns Jack Aitken (mercoledì AM) 5 NEOM McLaren Jake Hughes Taylor Barnard (martedì PM) 7 Maserati MSG Racing Maximilian Guenther Yann Ehrlacher (mercoledì AM) 8 NEOM McLaren Sam Bird Taylor Barnard (martedì AM) 9 Jaguar TCS Racing Mitch Evans Sheldon van der Linde (martedì AM) 11 ABT CUPRA Lucas di Grassi Tim Tramnitz (mercoledì PM) 13 TAG Heuer Porsche Antonio Felix da Costa Gabriela Jílkova (mercoledì AM) 16 Envision Racing Sebastien Buemi Jack Aitken (mercoledì PM) 17 Andretti Norman Nato Zane Maloney (mercoledì PM) 18 Maserati MSG Racing Jehan Daruvala - 21 Mahindra Racing Nyck de Vries Jordan King (mercoledì AM) 22 Nissan Oliver Rowland Luca Ghiotto (martedì AM) 23 Nissan Sacha Fenestraz Victor Martins (martedì AM) 25 DS PENSKE Jean-Eric Vergne Robert Shwartzman (mercoledì PM) 33 NIO 333 Dan Ticktum Mikel Azcona Troyas (mercoledì AM) 37 Jaguar TCS Racing Nick Cassidy Sheldon van der Linde (martedì AM) 48 Mahindra Racing Edoardo Mortara Jordan King (mercoledì PM) 51 ABT CUPRA Nico Mueller Adrien Tambey (mercoledì PM) 94 TAG Heuer Porsche Pascal Wehrlein Gabriela Jílkova (mercoledì PM)