FE | DS Penske: tratto il massimo dalla doppia tappa di Berlino

Dopo aver mancato la fase finale delle qualifiche per cinque millesimi e dopo essere sceso con fatica dal 19° al settimo posto sabato, domenica Vergne aveva voglia di rivincita.

"La prima gara è stata davvero complicata", ha detto il pilota francese. "Tutti vogliono conservare le energia rimanendo nel gruppo, io sono stato colpito più volte e sono anche andato in testacoda. Alla fine della giornata sono stato felice di finire settimo, perché ha dimostrato anche il potenziale della vettura".

Di solito, quando l'assetto e le prestazioni sono quelle del primo giorno, la classifica non cambia di molto il giorno successivo. Inoltre, a rendere ancora più difficile la sfida del team franco-americano c'era il fatto che i principali costruttori di inizio stagione - Porsche e Jaguar - e i loro team satellite erano anch'essi impegnati nel primo doppio appuntamento europeo della stagione.

Ma domenica mattina è arrivata la pioggia per le qualifiche, creando un'enorme incertezza. Con i pneumatici scanalati, uguali sia per l'asciutto che per il bagnato, la pista diventa leggermente più pulita con il passare dei giri. I team stanno giocando con le pressioni per cercare di migliorare l'aderenza. In una prima fase di qualifiche molto tesa, Vergne ha fatto segnare il miglior tempo nel suo gruppo, qualificandosi poi quarto sulla griglia di partenza. Come Vergne il giorno prima, Vandoorne ha mancato l'accesso ai duelli per un decimo di secondo ed è partito nono.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

Resistere alla pressione

La strategia energetica è al centro della gara. In testa, i due attack mode sono stati attivati il più rapidamente possibile per rimanere in gioco. Si trattava di pianificare la seconda metà della gara, quando tutti possono attaccare senza preoccuparsi delle riserve di energia. A metà gara è iniziata una battaglia ad alta intensità tra le due Porsche, la DS Penske di Vergne e la Envision di Nick Cassidy, mentre entrambe le Jaguar e la Andretti di Jake Dennis erano pronte a colpire.

I distacchi erano molto ravvicinati e le vetture si sono quasi toccate in diverse occasioni.

A cinque giri dalla fine, i primi tre classificati erano a meno di un secondo l'uno dall'altro, ma le posizioni non sono cambiate: Cassidy ha vinto davanti a Dennis e Vergne, che ha conquistato punti importanti e ha consolidato il suo terzo posto in campionato, inserendosi saldamente nella lotta per il titolo piloti.

"Abbiamo appena disputato due gare complicate, in cui i leader hanno paura di spendere troppa energia e questo crea dei gruppi molto compatti, il che è piuttosto speciale", ha dichiarato il due volte campione di Formula E dopo la gara di domenica.

Nella classifica costruttori, DS Penske rimane al quarto posto, ma in contatto con il terzetto di testa composto da Porsche, Envision e Jaguar.

Tra quindici giorni, la Formula E si sposterà a Monaco, su una pista ben conosciuta da tutti i team e i piloti. L'anno scorso, Vandoorne, allora in forza alla Mercedes, vinse la gara, mentre Vergne si classificò terzo.