FE | Risultati positivi per DS Penske a Misano

In generale, le auto DS Penske amano i nuovi circuiti. Con l'eccezione di Tokyo, lo scorso marzo, i circuiti ancora non toccati dalle monoposto elettriche hanno spesso sorriso al team franco-americano. Questo fine settimana avrebbe potuto produrre ancora più punti, ma è importante sottolineare il buon ritmo imposto dalle due DS E-TENSE FE23 durante tutto il weekend.

Il dominio di Vergne e Stoffel Vandoorne nelle prove, seguito dall'eccezionale prestazione di JEV fino all'ultima sessione di qualifiche, contro la Jaguar di Mich Evans, sarà ricordato fin dal primo giorno. Anche in gara il francese è stato protagonista, tagliando il traguardo in terza posizione, al volante di una monoposto danneggiata da numerosi contatti. Uno di questi ha comportato una penalità di cinque secondi, facendolo retrocedere al sesto posto. Ma anche l'ottavo posto di Vandoorne, dopo essere partito 18°, è stato rassicurante in termini di prestazioni della vettura.

E così, domenica mattina, si è ripetuta la storia del giorno precedente. Questa volta, però, c'erano due vetture DS Penske nei quarti di finale invece di una. Vergne ha ottenuto ancora una volta il secondo posto sulla griglia di partenza, mentre Vandoorne si è classificato sesto. Per questa seconda gara del weekend, la configurazione è stata leggermente modificata, con 26 giri da percorrere rispetto ai 28 del giorno precedente.

Ciò significa che la strategia energetica è cambiata, ma la tattica rimane la stessa: il vantaggio non va necessariamente al leader, che consuma più energia degli altri, ma a chi riesce a stare davanti e ad attaccare al momento giusto.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Carlos Tavares, CEO gruppo Stellantis Foto di: DPPI

Vergne nella top 10

Come il giorno precedente, i sorpassi sono stati numerosi e le posizioni, sia in testa che in coda, sono cambiate drasticamente. Anche la fuga di Robin Frijns (Envision Racing) ha rimescolato il gruppo, mentre la Safety Car ha neutralizzato la gara per alcuni giri. Con l'avvicinarsi degli ultimi giri, Vergne si trovava in una posizione di "attesa", nella seconda metà della top 10. Vandoorne, vittima di un contatto, è stato costretto ad arretrare.

Nonostante l'intervento della safety car, la direzione di gara non ha aggiunto altri giri. Dopo un ultimo giro caratterizzato dall'esaurimento dell'energia sulla Nissan di Oliver Rowland in testa, la Porsche di Pascal Wehrlein ha tagliato il traguardo in prima posizione. Vergne è arrivato settimo, conquistando ancora una volta punti importanti per la sua squadra.

"Entrambe le nostre vetture si sono comportate ad alto livello questo fine settimana", commenta Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, che sviluppa le vetture DS Penske. "JEV è stato sempre veloce ed è stato tra i primi dalle prove libere alle qualifiche, con costanza in entrambe le giornate".

"Anche Stoffel è stato veloce, più sfortunato nelle qualifiche del sabato ma meglio piazzato in griglia la domenica, il che è motivo di ulteriore soddisfazione. Siamo tutti ovviamente frustrati per la penalizzazione di JEV il sabato e per il suo settimo posto la domenica, perché sapevamo che il podio era alla nostra portata".

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

"Ma siamo contenti dei punti che abbiamo raccolto e ciò che abbiamo dimostrato qui a Misano in termini di competitività è rassicurante per quello che verrà, soprattutto a Monaco, che è un po' la gara di casa per noi, dove abbiamo in serbo una piccola sorpresa per i nostri fan".

Il prossimo appuntamento del Campionato mondiale di Formula E si terrà sabato 27 aprile, proprio nel Principato di Monaco.