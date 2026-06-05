F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Le previsioni della vigilia hanno trovato conferma. Al netto di quanto accadrà nel prosieguo del weekend, la Ferrari ha concluso il venerdì di Monte Carlo con i galloni della favorita. In entrambe le sessioni di prove libere disputate oggi nel Principato sono state infatti le due SF-26 a monopolizzare le prime due posizioni, cambiando soltanto l’ordine: Leclerc al comando nella FP1, Hamilton leader nella FP2.

La Ferrari ha confermato la propria fama di miglior interprete delle curve lente. Nei tratti del Portier e del Mirabeau, Hamilton e Leclerc hanno potuto contare su un grip meccanico impeccabile, una qualità che sul tracciato monegasco assume un peso determinante. Se c'è una notizia che la Scuderia si porta a casa da questa prima giornata di attività, è il livello di competitività mostrato da Hamilton fin dai primi giri. Il primo segnale è arrivato già al terzo passaggio della FP1, quando con una pista ancora molto sporca Lewis ha rifilato oltre un secondo e mezzo a tutti gli avversari. Un'indicazione poi confermata giro dopo giro fino alla miglior prestazione assoluta della giornata. Non è una classifica che assegna punti, ma sul piano della fiducia può fare una grande differenza.

Leclerc, sul giro secco, non ha certo bisogno di presentazioni e sulla pista di casa ha spesso saputo trovare qualcosa in più. Vederlo alle spalle di Hamilton ha sorpreso, almeno in parte, ma Charles resta comunque il principale candidato alla pole position in una qualifica che si preannuncia combattutissima. A Lewis va riconosciuto il merito di aver messo insieme il giro perfetto nel momento giusto, mentre Leclerc, tra traffico e qualche piccola sbavatura, ha lasciato sul tavolo circa due decimi e mezzo, ovvero la differenza tra il suo miglior tempo e l’ideal lap. Charles dovrà probabilmente convivere con una pressione maggiore rispetto al compagno di squadra, ma la sensazione è che il destino della pole sia ancora nelle sue mani.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alle spalle delle Ferrari non sono mancate le sorprese. Alla vigilia il primo avversario della Scuderia sembrava essere la McLaren, ma il venerdì ha raccontato una storia diversa. Per il team di Woking è stata una giornata decisamente complicata: Piastri ha chiuso soltanto al settimo posto, a oltre un secondo da Hamilton, mentre Norris è rimasto fermo alla chicane del porto con una vettura improvvisamente priva di alimentazione elettrica. "È stata una giornata difficile per noi – ha commentato Piastri – abbiamo molto lavoro da fare questa notte".

La McLaren ha sofferto soprattutto nella fase di warm-up degli pneumatici, come confermano le difficoltà evidenziate nel primo tratto del circuito monegasco. "Nel secondo e terzo settore abbiamo iniziato a essere un po' più competitivi", ha spiegato il responsabile della performance Rob Marshall, ma il volto di Piastri a fine giornata non lasciava trasparire particolare ottimismo. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato il problema che ha fermato Norris dopo appena otto giri. La squadra non ha fornito dettagli, limitandosi a confermare la natura elettrica del guasto, ma nel paddock c'è il sospetto che possa esserci ancora una volta la power unit Mercedes all'origine del problema.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

In casa Mercedes, invece, la giornata si è sviluppata sostanzialmente secondo le aspettative, che alla vigilia non erano particolarmente ambiziose. Ben oltre le previsioni è andata invece la Red Bull. Verstappen si era presentato a Monaco con poche illusioni, ma quanto visto in pista suggerisce che il primo rivale della Ferrari possa essere proprio lui. Il distacco finale, inferiore ai due decimi, rappresenta l'unica vera minaccia alle ambizioni della Scuderia.

"A Monaco c'è un percorso che inizia il venerdì e si sviluppa fino a qualifiche e gara – ha commentato Frederic Vasseur – qui tutto è diverso rispetto agli altri circuiti, perché la sfida principale è anticipare l'evoluzione della pista e del livello di grip. Bisogna essere sempre una sessione avanti rispetto agli avversari. È questa la vera sfida per il team e per i piloti".

Con Verstappen, però, nulla può essere dato per scontato. Il ritmo mostrato nell'arco dell'intera giornata è quello di un outsider pronto a sfruttare ogni occasione. E a Monte Carlo, Max ha già dimostrato più volte di saper cogliere l'attimo meglio di chiunque altro.