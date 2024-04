FE | Entrambe le DS Penske a punti nel debutto a Misano

Dopo una gara difficile in Giappone, il team DS Penske è tornato in pista per il primo appuntamento della stagione 2024 in Europa. Misano è un circuito permanente e, per una volta, la pista non è fiancheggiata da muri. Tuttavia, le monoposto elettriche non devono fare troppa strada, perché dall'altra parte dei cordoli c'è l'erba o la ghiaia, che possono essere altrettanto distruttivi per le auto.

Questa configurazione insolita per il campionato non dovrebbe impressionare i piloti, e i due DS Penske titolari si sono subito sentiti a loro agio. Venerdì pomeriggio, sotto un cielo limpido ma leggermente coperto, le due DS E-TENSE FE23 hanno rapidamente preso il ritmo, prima di chiudere la classifica dei tempi al 1° e 2° posto (con Jean-Éric Vergne in testa). Poi, nella mattinata di sabato, è stato di nuovo JEV a far segnare il miglior tempo nella seconda sessione, con Stoffel Vandoorne subito dietro in 5ª posizione. "Le ultime gare ci hanno dimostrato che la stagione 10 si disputerà ai massimi livelli", ha commentato Stoffel Vandoorne prima di questa prima gara.

"Dopo Tokyo, abbiamo continuato a lavorare duramente, consapevoli dei nostri punti di forza e del nostro potenziale per raggiungere i nostri obiettivi". Questo potenziale è stato dimostrato anche da Robert Shwartzman durante il test per esordienti: il pilota russo-israeliano ha piazzato la monoposto DS Penske al secondo posto in entrambe le classi 300 kW e 350 kW.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Conferme nel corso della giornata di gara

Nelle qualifiche, JEV ha fatto segnare un altro miglior tempo e si è piazzato al primo posto nel Gruppo A. Vandoorne è stato sfortunato nel suo giro volante e non si è qualificato per i quarti di finale. Nei duelli, Vergne sembrava ancora intoccabile e si è sbarazzato facilmente della Maserati di Max Günther. In semifinale, la Porsche di Pascal Wehrlein non è stata all'altezza della monoposto di DS Automobiles. In finale, JEV ha incontrato Mich Evans, la cui Jaguar è stata una delle auto più veloci della stagione. È stato Evans a conquistare la pole position, precedendo di un solo decimo di secondo la DS Penske del francese.

Con una prima fila e la Porsche di Wehrlein subito dietro, la gara prometteva di essere molto avvincente. Su questo circuito permanente, dove il rettilineo più lungo termina con una chicane, la strategia energetica è molto importante. Tutti lo sanno e lo hanno previsto durante le sessioni al simulatore, ed è un gioco al gatto e al topo. L'obiettivo è quello di rimanere in testa al gruppo ma di non affaticare troppo le batterie, con il rischio di non riuscire a mantenere il ritmo fino al traguardo.

Jean-Éric Vergne è stato molto convincente in questo senso, governando la sua barca - o meglio la sua monoposto - con un'energica destrezza che gli ha permesso di controllare le posizioni. All'avvicinarsi degli ultimi giri, il pilota francese era ancora in lizza per la vittoria. Ha tagliato il traguardo in terza posizione, ma alla fine è stato classificato sesto, a seguito di una penalità di 5 secondi (per il coinvolgimento in un contatto, oggetto di molte discussioni in seguito). Stoffel Vandoorne si è classificato 8°, regalando a DS Penske altri quattro punti.

Domenica i piloti del campionato mondiale di Formula E torneranno sulla griglia di partenza per la seconda gara del weekend.