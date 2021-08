E-Prix Berlino: Vergne in pole nell’1-2 Techeetah

Vergne comanda una rimarchevole doppietta per il team DS Techeetah nelle Qualifiche del primo dei due E-Prix di Berlino che sanciranno la fine del Mondiale 2021 di Formula E. Il leader del Mondiale Piloti, Nyck De Vries, è andato incontro ad una sessione a dir poco complicata.

Vergne, il leader delle stage di qualifica all'Aeroporto Tempelhof, grazie al miglior tempo ottenuto nel terzo gruppo, è stato il più veloce in tutti e tre i settori. Per questo è stato l'ultimo a provare il suo giro veloce nel corso della Superpole.

Il due volte campione ha perso quattro centesimi di secondo dal compagno di squadra Antonio Felix da Costa, che è stato il più veloce nel primo settore del giro nella Superpole.

Vergne è stato in grado di trasformare quel piccolo deficit in un vantaggio di 0.017 millesimi nella parte centrale del giro, e poi ha completato il suo sforzo in 1’06”227 per ottenere la 13esima pole in Formula E.

Per il francese si tratta di un risultato importante, una grande occasione in ottica titolo, data la sua decima posizione in classifica a 23 lunghezze dal leader De Vries, relegato a partire dalle retrovie.

Alle spalle dell’1-2 di casa Techeetah, troviamo Lucas Di Grassi, che ha iniziato il weekend d’addio alla Formula E con il terzo tempo, staccato di 127 millesimi di secondo da Antonio Felix Da Costa. Ottimo inizio anche per Edoardo Mortara, partito forte con la monoposto del team Venturi Racing.

Sesto il timoniere di una Nissan e.dams insolitamente lenta in questo 2021, Sebastien Buemi, dietro al pilota della Venturi Norman Nato.

Segue il primo degli esclusi della Superpole per soli 13 millesimi, Mitch Evans della Jaguar Racing. Alle sue spalle, il vincitore del secondo E-Prix di Londra Jake Dennis, che ha optato per una strategia audace nel primo gruppo, rinunciando a qualsiasi passaggio sul cemento abrasivo per non aumentare il rischio di surriscaldamento delle gomme posteriori nelle condizioni calde.

Pascal Wehrlein con la sua Porsche è nono, davanti al pilota BMW Andretti Maximilian Guenther.

11esimo Oliver Rowland, che entra nel suo ultimo fine settimana come pilota Nissan e.dams; alle sue spalle Sam Bird che, dopo il 12esimo tempo partirà dalla 15esima casella per una penalità: tre posizioni sulla griglia di partenza per aver causato una collisione nella seconda gara di Londra.

L’Audi sottosterzante di Rene Rast non gli ha impedito di battere l'esordiente Nick Cassidy, mentre Andre Lotterer e Alexander Sims hanno risentito delle condizioni più lente del terzo gruppo e hanno potuto chiudere solo 15esimo e 16esimo davanti a un impressionante Tom Blomqvist per NIO 333.

Impresa impegnativa quella di Nyck de Vries, solo 19esimo con una Mercedes sofferente anche con Stoffel Vandoorne, che partirà dalla penultima fila avendo segnato il 22esimo tempo.

Il pilota dell'Envision Virgin Racing Robin Frijns, secondo in classifica a sei punti da de Vries, ha toccato il muro nell'ultima curva durante la sessione del suo gruppo e quindi scatterà solamente in 23esima posizione.