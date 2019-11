Diriyah E-Prix: Sims concede il bis, sua anche la pole per Gara 2

E’ ancora Alexander Sims l’uomo della pole a Diriyah. Il pilota della BMW, già il più rapido nel turno del venerdì, è riuscito a ripetersi anche oggi conquistando il miglior tempo in 1’11’’476 grazie ad un giro praticamente perfetto privo di sbavature.

Sims ha potuto festeggiare la pole per Gara 2 quando in pista si trovava ancora Antonio Felix da Costa senza aspettare che il pilota della Techeetah concludesse il giro. Il portoghese, infatti, aveva ottenuto un T1 da record ma ha poi sprecato tutto con un grossolano errore nel T2 ed ha chiuso il turno della Superpole con un gap di 2’’ dalla vetta ed il sesto tempo.

Chi si è riscattato in questa sessione è stato senza dubbio Sebastien Buemi. Il pilota della Nissan e.dams, costretto ieri al ritiro, è riuscito a conquistare il secondo tempo in 1’11’’696 accusando però 220 millesimi di ritardo dal crono firmato Sims.

Ottima performance anche quella fornita da Lucas Di Grassi. Dopo un venerdì piuttosto opaco, il brasiliano dell’Audi è riuscito a fare la differenza in qualifica ottenendo un buon riscontro nel Gruppo 3 per poi chiudere con un gap di 3 decimi dalla vetta in Superpole ed artigliare il terzo tempo.

Al fianco del brasiliano prenderà il via dalla quarta casella Mitch Evans, mentre la top 6 si è completata con D’Ambrosio, quinto ed autore di una sbavatura nel T2, davanti al deluso da Costa.

Non è riuscito ad accedere al turno della Superpole Sam Bird, ma il pilota della Envision Virgin Racing, già vincitore di Gara 1, sarà uno dei protagonisti da tenere d’occhio in corsa anche in considerazione dell’ottimo feeling con il tracciato mostrato nelle FP3.

La quarta fila si completa con l’ottavo tempo firmato Edoardo Mortara. Lo svizzero si conferma ancora una volta il miglior portacolori del team Venturi, specie considerando il sedicesimo crono di Massa, mentre la top ten si è completata con Maximilian Gunther davanti ad André Lotterer.

Molti i nomi di spicco rimasti fuori dalla Superpole. Jean Eric Vergne, dopo aver colpito le barriere nel corso delle Libere del mattino, ha ottenuto un modesto undicesimo riferimento, mentre Stoffel Vandoorne, dopo il terzo gradino del podio in Gara 1, è stato penalizzato dall’aver affrontato la sessione di qualifiche nel Gruppo 1 e dovrà scattare dalla casella numero 12.

Malissimo de Vries. L’olandese della Mercedes, autore del terzo tempo ieri, ha completamente sbagliato il proprio giro di qualifica ed in Gara 1 dovrà prendere il via dal fondo della griglia.