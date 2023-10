IMSA | 1° titolo Cadillac-Dallara in LMDh: "Sfida di resilienza"

La Cadillac V-Series.R ha vinto il suo primo titolo conquistando la corona in IMSA SportsCar Championship alla Petit Le Mans andata in scena sabato sul tracciato di Road Atlanta.

Ad un anno e mezzo circa dall'esordio in pista del prototipo LMDh costruito su telaio Dallara, arriva una affermazione importantissima tra quelli di nuova generazione che hanno fatto il loro debutto alla 24h di Daytona dello scorso gennaio.

Grazie al quarto posto centrato da Pipo Derani, Alexander Sims e Jack Aitken nell'ultimo round statunitense a bordo della #31 di Action Express Racing griffata Whelen Engineering arriva quindi la prima corona per loro come piloti e per il prodotto realizzato dalla General Motors in collaborazione con l'azienda emiliana, confermandosi fin da subito la LMDh più solida del lotto.

#31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Art Fleischmann

"Non si poteva chiedere di meglio! Questo programma è stato una sfida di resilienza e tutti si sono fatti avanti: tutti i partner coinvolti, da GM a Dallara, dai nostri team di gara ai nostri fornitori dell'ibrido. Abbiamo ottenuto risultati eccellenti", sottolinea la responsabile del programma, Laura Wontrop Klauser.

"Non è stato un anno facile e abbiamo avuto alti e bassi. Ma avevamo gli occhi puntati sul titolo ed eravamo pronti a cogliere qualsiasi opportunità ci venisse offerta per conquistarlo".

Derani ha aggiunto: "È stata una stagione incredibile, altalenante, ma in crescita quando contava per il campionato assoluto, per l'endurance e per quello Costruttori. Sono orgoglioso di tutto il lavoro svolto dietro le quinte da tante persone per arrivare a questo punto nel primo anno di Classe GTP".

"In una gara come questa ci sono tante cose che sfuggono al nostro controllo e il finale è stato molto teso. Ho superato entrambe le BMW e ne sono uscito vincitore. Onestamente sono stato molto rilassato per tutta la settimana, ho fatto del mio meglio con quello che avevo e alla fine è andata bene. Sono davvero orgoglioso di questo momento".

#31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Gli fa eco Sims: "È stato un anno incredibile. È pazzesco pensare di averlo concluso. È stata una gara assurda, come ci aspettavamo, tipo montagne russe. Sono orgoglioso del lavoro svolto da tutti. Pipo e Jack hanno fatto un lavoro grandioso per tutto l'anno".

"Mi sono sentito un po' come il terzo incomodo: ho fatto il mio ogni volta, portandogli la macchina e lasciandogliela integra in modo che facessero il loro lavoro. La squadra è stata impeccabile. Ci sono stati tanti buoni pit-stop. Sono davvero orgoglioso di tutti".

Aitken chiosa: "Alex si è davvero sottovalutato come sempre. È stato un vero piacere lavorare con tutti. Questo è un campionato che tutti meritano. Il contatto nel finale? Eravamo estremamente nervosi, non solo per quello, ma anche per come si è svolto l'ultimo pit-stop. Pipo doveva vincere, visto il modo in cui le BMW lavoravano insieme. Ha fatto un lavoro straordinario e l'ha tirato fuori quando ne aveva bisogno".

John Roth, vicepresidente di Global Cadillac: "È stata una stagione incredibile. A nome di tutti i dipendenti Cadillac, vorrei ringraziare l'IMSA per l'incredibile lavoro svolto nel primo anno di gare con auto ibride. È un grande onore vincere il primo premio Costruttori GTP e l'IMSA Endurance Cup".