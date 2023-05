Cambio al vertice in FE: il CEO Jamie Reigle lascia a fine stagione

Reigle è stato nominato Amministratore Delegato del campionato elettrico nel settembre 2019, sostituendo il cofondatore della Formula E Alejandro Agag, il quale tutt’ora ricopre la posizione di presidente. Prima di entrare in Formula E, Reigle aveva ricoperto incarichi dirigenziali presso il Manchester United e i Los Angeles Rams, acquisendo esperienza in realtà di spicco del calcio e del football americano.

Durante il suo periodo di permanenza in cui ha supervisionato la crescita della serie interamente elettrica, Reigle ha dovuto anche lavorare per far sì che il campionato rimanesse a galla in quella che è probabilmente stata la fase più delicata per l’esistenza di questo campionato, quella relativa alle conseguenze della pandemia del coronavirus. Oltre a dover portare avanti la stagione, l’Amministratore Delegato ha dovuto assicurare basi solide al campionato, in particolar modo dopo l’annuncio dell’intenzione di Audi, BMW e Mercedes di voler abbandonare la categoria ancor prima dell’introduzione della Gen 3.

Il suo mandato ha incluso anche l'aggiunta di nuove sedi al calendario, tra cui Hyderabad, Città del Capo e San Paolo per la stagione 2023, mentre altre tappe sono ancora in via di discussione. Tra gli altri aspetti che ha dovuto supervisionare c’è quello legato al pit stop di ricarica durante la gara, posticipato al prossimo anno sia per motivi di sicurezza che per i ritardi nel fornire alle squadre i ricambi necessari.

Jamie Reigle, CEO di Formula E Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

L’Attack Charge dovrebbe comunque debuttare il prossimo anno, anche se non è detto che verrà adottato in tutti gli appuntamenti del calendario: si saprà di più nei prossimi mesi, forse vero l’autunno quando verranno completati ulteriori test.

La sua partenza è stata annunciata allo staff della Formula E martedì mattina, che ha confermato che Reigle "rimarrà come consulente fino alla fine dell'anno" e che sosterrà il nuovo CEO, il quale sarà annunciato nei prossimi mesi.

In un messaggio interno, Reigle ha dichiarato: "Quando mi è stata offerta l'opportunità di guidare la Formula E, uno dei miei mentori mi ha detto che il mio obiettivo principale doveva essere quello di lasciare l'azienda in un posto migliore rispetto a quando ho iniziato. Un consiglio semplice, ma un'asticella alta visto il successo che la Formula E ha ottenuto nelle prime cinque stagioni”.

"I nostri fan, i team, i partner, gli azionisti, il consiglio di amministrazione e, per me più importante, voi, i nostri dipendenti, saranno i giudici finali di come me la sono cavata. Ma credo di poter affermare con sicurezza che la Formula E è ora su basi solide e pronta a cogliere la nostra immensa opportunità. Questo mi riempie di enorme orgoglio.

Jamie Reigle, CEO, Formula E, Alejandro Agag, Presidente, Formula E, Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer, Formula E Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Guardo agli ultimi quattro anni e mi meraviglio di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Di fronte a sfide senza precedenti, abbiamo ridefinito il nostro sport, lanciato un marchio innovativo, attirato squadre iconiche, aperto città incredibili e accolto nuovi partner”.

"Quest'anno stiamo registrando un record di presenze e di pubblico nelle trasmissioni televisive e digitali, grazie a gare incredibili sbloccate dalla rivoluzionaria vettura Gen3", ha spiegato Reigle.

La Formula E annuncerà il sostituto di Reigle a tempo debito.