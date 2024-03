Voto respinto: i piloti dovranno decidere tra FE o WEC a maggio

Durante l'E-Prix di San Paolo di questo fine settimana, è stato sottoposto a tutti gli 11 team principal di Formula E un voto elettronico per stabilire se fosse possibile aggirare un regolamento della FIA che avrebbe impedito a certi piloti di gareggiare in Germania.

La singolare situazione è dovuta al fatto che la prima delle due gare di Formula E di Berlino, che si terranno dall'11 al 12 maggio, coincide con la 6h di Spa del Mondiale Endurance.

Sette piloti hanno il doppio impegno in questa stagione e in teoria sarebbe stato possibile per coloro che corrono in Belgio trasferirsi al sabato in Germania per gareggiare nel campionato elettrico alla domenica.

Tuttavia, un regolamento della FIA fa sì che la doppia data dell'E-Prix di Berlino sia considerata un evento unico, nonostante si disputino due gare, e quindi i team non possono cambiare pilota tra le due corse a meno che la decisione non sia stata approvata all'unanimità da tutte le 11 squadre.

Una dichiarazione della FIA in vista della votazione recitava: "Poiché l'E-Prix di Berlino è una competizione composta da due gare, come stabilito dall'articolo 5.5, un cambio di pilota dopo la fine delle verifiche amministrative non è autorizzato, se non in caso di forza maggiore e con l'autorizzazione dei commissari sportivi in conformità con gli articoli 19.1 e 24.15".

"Pertanto, è necessario concedere a questi piloti un'autorizzazione speciale e serve il consenso unanime dei concorrenti".

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, almeno una squadra ha rifiutato la proposta, mentre 7 delle 11 in griglia non hanno alcun pilota impegnato nel WEC.

La decisione significa che i piloti che corrono a Spa non saranno autorizzati a correre anche a Berlino il giorno successivo.

Tra coloro che potrebbero rientrare in questa decisione ci sono Sébastien Buemi e Robin Frijns di Envision, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne di DS Penske, Nyck De Vries ed Edoardo Mortara di Mahindra e Nico Muller di Abt.

Sia Vergne che Vandoorne hanno confermato di voler dare la priorità alla Formula E rispetto al WEC in caso di concomitanza, così come Mortara, per cui saranno tutti e tre a Berlino già sabato.

Anche se non è stato confermato, pare che i piloti Toyota, Buemi e De Vries, così come Frijns della BMW e Muller della Peugeot, daranno la priorità al WEC, il che significa che saranno costretti a saltare entrambe le gare in Germania.

Nessuno dei team interessati ha ancora annunciato formalmente quali piloti di riserva parteciperanno al doppio appuntamento dell'E-Prix di Berlino.