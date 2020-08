Leonardo Pulcini torna a correre in F3 al Montmelo con Carlin

Leonardo Pulcini è pronto a fare il suo ritorno nella FIA Formula 3 al Montmelo di Barcellona, appuntamento che si terrà in questo fine settimana.

Il pilota italiano andrà a difendere i colori del team Carlin, dovendo sostituire Ben Barnicoat. Quest'ultimo tornerà a correre in British GT, mentre Pulcini potrà correre sulla monoposto numero 27.

Per Pulcini, come detto, si tratterà di un ritorno nella serie propedeutica alla Formula 1. Lo scorso anno ha corso nella categoria e chiuso all'ottavo posto assoluto nel campionato.

Attualmente Pulcini corre nel GT Italiano al volante di una Lamborghini Hurcan GT3 gestita dal team Vincenzo Sospiri Racing.

"Questa chiamata per farmi rientrare in FIA F3 è stata inaspettata, ma sono davvero contento di tornare al volante di una monoposto ancora una volta e cercherò di dare il mio meglio per il team Carlin che ha creduto in me", ha detto Pulcini.

"Essendo un pilota, l'obiettivo è quello di correre tutte le volte che si può, dunque non vedo l'ora di tornare in una Formula 3 e correre al Montmelo di Bacellona. Il team ha fatto ottimi progressi nel corso degli ultimi mesi e in questo weekend cercheremo di lavorare duro per confermare la strada intrapresa".

Trevor Carlin, team principal dell'omonima squadra, ha aggiunto: "Per prima cosa dobbiamo ringraziare la McLaren per aver permesso a Barnicoat di correre a Silverstone con noi. Ovviamente per lui il programma con la McLaren ha continuato ad avere priorità, dunque capiamo il motivo per cui non potrà essere a Barcellona. Leonardo sarà per noi un aiuto fantastico nel fine settimana che andremo ad affrontare".