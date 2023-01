Lamborghini: Pepper nuovo pilota ufficiale, via Costa e Altoè

Carica lettore audio

La Lamborghini Squadra Corse ha comunicato i nomi dei piloti ufficiali che rappesenteranno il marchio del Toro nella stagione 2023.

Romain Grosjean è ovviamente quello più altisonante, dopo che lo svizzero era stato annunciato nei mesi scorsi per il programma LMDh, al quale prenderà parte con Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti.

I tre saranno in azione alla 24h di Daytona e con loro vedremo anche Jordan Pepper, nuovo pilota assunto dalla Casa di Sant'Agata Bolognese dopo aver vinto il GT World Challenge America ed aver fatto esperienze nel GT con Bentley.

#6 Orange1 KPAX Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Caldarelli Photo by: SRO

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia di Lamborghini Squadra Corse a partire dalla stagione 2023. Lasciare un altro programma ufficiale alla fine del 2020 mi ha dato l'opportunità di esplorare e vedere cosa mi piacerebbe fare in futuro, e ho avuto il privilegio di poter guidare una Lamborghini per K-PAX Racing in America vincendo due titoli", ha detto il 26enne sudafricano prenderà parte al GT World Challenge Europe.

"Quell'esperienza, il titolo nella stagione d'esordio e il secondo posto l'anno scorso, insieme alla 24 Ore di Spa al fianco di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, mi hanno permesso di capire come funziona l'azienda. È un costruttore che mi piace e con cui ho instaurato un forte rapporto".

"Quando Giorgio Sanna mi ha detto che c'era la possibilità di entrare a far parte del team, è stato facile prendere la decisione. Non c'è stato bisogno di discutere molto tra noi e siamo arrivati subito a un buon accordo. Ha dimostrato grande fiducia in me fin dall'inizio per far funzionare questa collaborazione e quale modo migliore per darle il via se non alla 24 Ore di Daytona, facendo debuttare la nuova Huracan GT3 EVO2".

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD: Andrea Caldarelli Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Oltre ai sopracitati, entra nell'elenco degli ufficiali anche Leonardo Pulcini, mentre mantengono il loro posto Mapelli, Sandy Mitchell e Franck Perera.

Lasciano invece Lamborghini Squadra Corse lo spagnolo Albert Costa e Giacomo Altoè.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Jordan nella nostra rosa di piloti ufficiali. Da quando si è unito a noi nel 2021, ha dimostrato di essere uno molto veloce e affidabile, come ha dimostrato con il titolo piloti nel GTWC America nel suo primo anno alla guida di una Lamborghini", ha dichiarato il responsabile del motorsport di Lamborghini, Giorgio Sanna.

"Il suo atteggiamento professionale e determinazione si sposeranno bene anche con il resto dei piloti ufficiali di quest'anno e non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare con noi, a partire dalla 24 Ore di Daytona alla fine di questo mese".