F3 | Test Bahrain, Day 2: Hadjar vola al mattino ed è leader

Isack Hadjar è stato il più veloce al termine del secondo giorno di test della FIA Formula 3 in Bahrain.

Il portacolori della Hitech Grand Prix ha fermato il cronometro sull'1'47"516 durante la sessione della mattina, tempo che nessuno è riuscito a battere.

Al secondo posto si è piazzato Victor Martins grazie al suo 1'47"602, con il ragazzo della ART Grand Prix che al pomeriggio ha svettato in 1'48"250.

Terzo Jonny Edgar (Trident), seguito da Gregoire Saucy (ART) e Juan Manuel Correa, il quale era stato assente ieri a causa di un tampone che non aveva dato esito valido per farlo scendere in pista mercoledì.

Zane Maloney,il più veloce della giornata di ieri, porta la sua Trident sesta in 1'47"904, con dietro Zak O’Sullivan (Carlin).

La Prema di Arthur Leclerc è solo 11a con il tempo di 1'48"024 ottenuto dal monegasco ad inizio prove.

Arthur Leclerc, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Un problema al motore - con principio d'incendio - ha costretto per quasi tutta la mattina Enzo Trulli ai box; il giovane della Carlin, una volta rimessa a posto l'auto, è potuto tornare in azione al pomeriggio, ma non andando oltre il 29° posto.

Qui, come detto, il più rapido è risultato Martins, mettendosi alle spalle Roman Stanek (1'48"379), Hadjar, Saucy ed Alexander Smolyar (ART).

Una bandiera rossa ha posto fine con 9' di anticipo ai lavori in pista, che riprenderanno venerdì.

FIA F3 - TEST BAHRAIN: SESSIONE MATTINO

| 1 | Isack Hadjar | Hitech Grand Prix | 1:47.516 | 30 |

| 2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:47.602 | 43 |

| 3 | Jonny Edgar | Trident | 1:47.629 | 30 |

| 4 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:47.804 | 45 |

| 5 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1:47.834 | 43 |

| 6 | Zane Maloney | Trident | 1:47.904 | 33 |

| 7 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1:47.905 | 17 |

| 8 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1:47.918 | 28 |

| 9 | Jak Crawford | PREMA Racing | 1:47.933 | 32 |

| 10 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1:47.994 | 31 |

| 11 | Arthur Leclerc | PREMA Racing | 1:48.024 | 34 |

| 12 | Roman Stanek | Trident | 1:48.044 | 27 |

| 13 | Caio Collet | MP Motorsport | 1:48.140 | 27 |

| 14 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1:48.265 | 29 |

| 15 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:48.269 | 31 |

| 16 | Kaylen Frederick | Hitech Grand Prix | 1:48.316 | 24 |

| 17 | Patrik Pasma | Jenzer Motorsport | 1:48.399 | 31 |

| 18 | Kush Maini | MP Motorsport | 1:48.443 | 22 |

| 19 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1:48.505 | 26 |

| 20 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1:48.548 | 27 |

| 21 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1:48.590 | 25 |

| 22 | Brad Benavides | Carlin | 1:48.807 | 31 |

| 23 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1:48.915 | 27 |

| 24 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:48.979 | 27 |

| 25 | Nazim Azman | Hitech Grand Prix | 1:49.020 | 36 |

| 26 | David Vidales | Campos Racing | 1:49.059 | 13 |

| 27 | László Tóth | Charouz Racing System | 1:49.064 | 17 |

| 28 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:49.083 | 23 |

| 29 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1:49.976 | 17 |

| 30 | Enzo Trulli | Carlin | -- | -- |

FIA F3 - TEST BAHRAIN: SESSIONE POMERIGGIO

PILOTA TEAM Tempo Giri 1 Victor Martins ART Grand Prix 1:48.250 36 2 Roman Stanek Trident 1:48.379 34 3 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:48.490 38 4 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:48.622 37 5 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:48.697 34 6 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:48.769 19 7 Caio Collet MP Motorsport 1:48.953 27 8 Jonny Edgar Trident 1:49.113 43 9 Zak O’Sullivan Carlin 1:49.116 33 10 Kush Maini MP Motorsport 1:49.147 35 11 Oliver Bearman PREMA Racing 1:49.162 32 12 Zane Maloney Trident 1:49.190 39 13 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:49.249 31 14 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:49.287 24 15 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:49.321 22 16 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:49.360 32 17 Josep María Martí Campos Racing 1:49.389 31 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:49.429 34 19 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:49.484 21 20 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:49.528 34 21 Jak Crawford PREMA Racing 1:49.553 28 22 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:49.553 34 23 Hunter Yeany Campos Racing 1:49.601 31 24 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:49.841 29 25 Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:50.029 31 26 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:50.110 39 27 Brad Benavides Carlin 1:50.147 32 28 László Tóth Charouz Racing System 1:50.175 24 29 Enzo Trulli Carlin 1:50.299 32 30 David Vidales Campos Racing 1:51.790 20