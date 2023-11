MotoGP | Espargaro: "Grosso errore correre alle 15 a Valencia"

Jack Miller è caduto al 19° giro, mentre stava comandando la gara con la sua KTM, ma anche Alex Rins, Augusto Fernandez ed Enea Bastianini hanno terminato la loro gara nella ghiaia dopo degli incidenti molto simili.

Le temperature più basse sono state in parte dovute al fatto che la gara conclusiva della stagione 2023 si è svolta con tre settimane di ritardo rispetto allo scorso anno. Inoltre, l'orario di partenza è stato posticipato di un'ora rispetto alle consuete 14 locali per evitare una concomitanza con l'inizio del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1.

Nei suoi commenti dopo la gara, Aleix Espargaro ha spiegato che sarebbe caduto esattamente com Miller se si fosse trovato al comando della gara, a causa delle temperature troppo basse.

"E' stato un grosso errore mettere la gara alle 15, un grosso errore", ha detto il pilota dell'Aprilia. "Ho parlato con Jack prima di parlare con voi. Sono molto dispiaciuto per lui: gli ho chiesto se avesse perso temperatura sulla gomma anteriore quando era in testa e lui mi ha risposto di sì".

"Quindi sì, è stato un suo errore, ma nella stessa situazione sarei caduto anche io. Era molto difficile e Pecco ha dimostrato di essere intelligente. E' un ottimo pilota e ha capito che era meglio non stare davanti oggi".

"Jack ci ha provato perché è coraggioso, e ha commesso un errore, ma io avrei fatto lo stesso. Era molto tardi, quasi le 16, e faceva molto freddo. E questo pneumatico anteriore è molto sensibile".

Anche Miller ha confermato di aver sentito un calo della temperature con il passare dei giri, ma non ha voluto dire che è stata questa la causa della sua caduta.

"Abbiamo iniziato la gara alle 15:00 ed era già quasi buio. Ma stiamo correndo l'ultimo fine settimana di novembre a Valencia, quindi ci si può aspettare che si corra alle tre del pomeriggio".

"Quindi, non voglio dire che sia colpa di questo. Le condizioni erano le stesse per tutti e Pecco è riuscito a rimanere in sella alla moto e a vincere la gara ed il campionato".

Anche Bagnaia non ha nascosto che le condizioni non fossero esattamente le più confortevoli: "Negli ultimi cinque giri ho iniziato a sentire freddo sulla moto ed ho avuto molta paura per la gomma anteriore, perché era la più dura".