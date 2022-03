F3 | Test Bahrain, Day 3: Hadjar si conferma al top

Carica lettore audio

Dopo aver ottenuto il miglior crono nella seconda giornata di test, Isack Hadjar si è ripetuto anche oggi nell’ultimo giorno di prove andato in scena sul tracciato del Bahrain.

Il pilota francese del vivaio Red Bull, così come accaduto ieri, ha centrato il tempo di riferimento al mattino fermando il cronometro sull’1’47’’247, ottenendo così anche il miglior crono assoluto della tre giorni di test.

Alle spalle di Hadjar hanno brillato alcuni tra i nomi più attesi per questa stagione come quello di Jak Crawford. Lo statunitense della Prema, anch’egli parte del vivaio Red Bull, ha chiuso il turno mattutino con un gap di 3 decimi dalla vetta mettendo alle proprie spalle il campione 2021 della Formula Regional European Gregoire Saucy.

Lo svizzero ha centrato quale miglior riferimento personale il crono di 1’47’’719 confermando un ottimo feeling con la nuova categoria dove debutterà con il team ART Grand Prix che già lo aveva supportato negli ultimi due anni.

Bene anche Caio Collet, quarto con un gap di mezzo secondo dal crono di Hadjar, che ha preceduto il compagno di team Alexander Smolyar e la punta di diamante del Campos Racing: David Vidales.

Lo spagnolo ha concluso la sessione mattutina con il sesto tempo in 1’47’’971 piazzandosi davanti a Victor Martins per appena 23 millesimi.

Kaylen Frederick è stato il primo a non scendere sotto il muro dell’1’48’’ fermando il cronometro sull’1’48’’005 e precedendo per 11 millesimi il nuovo acquisto della Williams Academy Zak O’Sullivan, mentre Roman Stanek, atteso come pilota di punta del team Trident, ha completato la top 10 del mattino con il crono di 1’48’’040.

Zane Maloney, Trident Photo by: Formula Motorsport Ltd

Le condizioni meteo che i piloti di Formula 3 hanno incontrato al pomeriggio hanno reso impossibile lo svolgimento regolare della sessione. Una tempesta di sabbia, infatti, ha costretto i responsabili del tracciato ad interrompere in anticipo il turno per impraticabilità della pista.

Ad imporsi nella sessione del pomeriggio è stato proprio Stanek, in vetta con il crono di 1’48’’142, davanti a Ushijima e Zane Maloney, già il più rapido al termine del primo giorno, mentre Franco Colapinto e Jonny Edgar hanno chiuso in top 5 con l’argentino autore del quarto tempo in 1’48’’975 ed il pilota del team Trident quinto con un gap di 9 decimi dalla vetta.

La notevole quantità di sabbia presente sul tracciato, che ha creato anche problemi di visibilità, ha impedito ai piloti della terza serie di poter completare il programma di simulazione gara previsto.

La top 10 dell’ultima sessione di test ha visto Rafael Vilagomez autore del sesto crono in 1’49’’200 davanti ad Hunter Yeany e Kaylen Frederick, mentre David Videles e William Alatalo hanno chiuso rispettivamente con il nono e decimo tempo ed un ritardo dal crono di Stanek di 1’’093 e 1’’105.

Per piloti e team della Formula 3 adesso è il momento di analizzare i dati raccolti in questi tre giorni per poi essere pronti al primo appuntamento dell’anno che scatterà proprio dal Bahrain tra due settimane.