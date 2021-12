F3 | Prema Racing ingaggia Oliver Bearman per il 2022

La Prema Racing ha ufficializzato l'ingaggio di Oliver Bearman per la stagione 2022 di FIA F3.

Nel 2022 il 16enne britannico, protagonista in Formula 4 italiana e tedesca dove si è laureato Campione, farà il suo esordio nella serie internazionale in quanto membro della Ferrari Driver Academy, nella quale è entrato da poco.

"Non vedo l'ora di passare in FIA F3 con Prema in quello che è il mio primo anno da pilota della Ferrari Driver Academy", dice Bearman, che ha avuto modo di provare l'auto nei test di Valencia.

"Abbiamo lavorato molto bene insieme nel test post stagionale in Spagna e conoscendo i risultati ottenuti dal team negli anni scorsi parlano da soli. Non vedo l'ora di essere in Bahrain!".

Oliver Bearman, Van Amersfoort Racing Photo by: Davide Cavazza

Il Team Principal, Rene Rosin, ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di lavorare con Oliver nel 2022. I risultati che ha ottenuto quest'anno parlano per lui, ovviamente lo abbiamo osservato da vicino essendo stato un nostro rivale".

"Il passo per lui sarà enorme e particolarmente impegnativo, con molto da imparare, ma faremo tutto il possibile per aiutarlo a massimizzare il suo potenziale ed essere competitivo fin dall'inizio. Sarà estremamente interessante vedere come si svilupperà la stagione e ciò che saremo in grado di realizzare insieme".