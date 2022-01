F3 | Prema conferma Arthur Leclerc per il 2022

Arthur Leclerc e Prema proseguiranno insieme la loro avventura in Formula 3 anche nel 2022. Il monegasco ha disputato un prima stagione incoraggiante ottenendo due successi, al Paul Ricard ed a Zandvoort, una pole all’Hungaroring, per poi concludere il campionato in decima posizione con un bottino complessivo di 79 punti.

Per Leclerc questo sarà il terzo anno consecutivo con il team italiano, considerando che si era legato alla squadra della famiglia Rosin già nel 2019 per disputare il campionato europeo di Formula Regional.

Leclerc è il secondo pilota annunciato da Prema per il 2022 ed affiancherà l’altro portacolori della Ferrari Driver Academy, nonché campione 2021 della F4 italiana, Oliver Bearman.

Arthur Leclerc, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Sono estremamente felice di poter continuare con Prema Racing il lavoro che abbiamo iniziato nel 2021 in Formula 3” ha dichiarato il monegasco che quest’anno dovrà necessariamente far parte del gruppo di piloti in lotta per il titolo.

“Credo che abbiamo disputato una buona stagione nel 2021 ed il 2022 dovrà rappresentare l’opportunità per mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. Non vedo l’ora che la stagione inizi”.

Parole di soddisfazione per la prosecuzione del rapporto sono state espresse da Rene Rosin, team principal di Prema Racing.

“È fantastico poter continuare a collaborare con Arthur e sono sicuro che continuerà a progredire come già visto nel 2021 per diventare uno dei piloti di vertice della categoria”.

“L’esperienza dello scorso anno, con tre gare per weekend, lo aiuterà in questa stagione e sono certo che ne beneficerà l’intero team”.

La stagione 2022 della Formula 3 inizierà con la prima sessione di test che si terrà in Bahrain dal 2 al 4 marzo. Sullo stesso tracciato, poi, prenderà il via il campionato nel weekend dal 18 al 20 marzo.