F1 | Test Pirelli: 623 km a Imola per la Ferrari con Hamilton e Leclerc per valutare le mescole 2027

La Ferrari è stata grande protagonista della prima giornata di test Pirelli programmata oggi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il team del Cavallino Rampante ha schierato una SF-26 dedicata alle prove riguardanti le mescole 2027 che la Pirelli sta valutando: la scelta finale sarà fatta al termine dell'anno anche grazie ai dati e ai feedback collezionati in tutti i test svolti nel corso di quest'anno.

La temperatura massima dell’asfalto all'autodromo che sorge vicino alle rive del Santerno ha raggiunto i 50 °C, mentre quella dell’aria si è attestata a 32 °C.

Lewis Hamilton è entrato in pista alle 9:40 del mattino, sotto un cielo terso e un sole che inizia a regalare le prime luci autunnali.

Il 7 volte iridato ha lavorato sulle tre mescole più morbide della gamma, dunque C3, C4 e C5, lavorando inoltre su run di 5 giri con un paio di opzioni per ciascuna mescola, per poi individuare la soluzione migliore attraverso dei long run.

Hamilton ha firmato il suo miglior tempo in 1'19"485 e 314 chilometri, per un totale di 64 passaggi sul traguardo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Al pomeriggio Lewis ha lasciato il volante della SF-26 al compagno di squadra Charles Leclerc, che ha avuto così modo di svolgere lo stesso programma del compagno di squadra. Leclerc ha firmato il miglior tempo di giornata in 1'18"832, facendo appena un giro in meno rispetto a Lewis (63 contro 64) e 309 chilometri complessivi.

Per il team di Maranello questo test è stato importante non solo per la valutazione delle gomme, ma anche perché ha avuto modo di girare sulla pista che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe ospitare l'ultimo evento del Mondiale 2026. Imola, infatti, dovrebbe prendere il posto del Gran Premio di Abu Dhabi.

La Ferrari è stata protagonista anche di un TPC (Testing of Previous Cars) con due piloti. Rafael Camara ha girato al mattino al volante della SF-25, la monoposto dello scorso anno, entrando in pista alle 9:10 del mattino.

Rafa Camara, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Al pomeriggio, invece, è stato il turno di Arthur Leclerc girare sulla SF-25 lasciata libera dal 21enne originario di Recife.

Il lavoro della Ferrari proseguirà domani con la SF-26 affidata ad Antonio Giovinazzi. Il pugliese e la Rossa avranno compagnia, perché a Imola girerà anche la Racing Bulls, sempre per aiutare la Pirelli nella valutazione e la scelta delle mescole 2027. Al volante della VCARB03 ci saranno i due piloti titolari, ossia Liam Lawson e Arvid Lindblad.