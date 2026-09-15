F1 | Red Bull, Mekies dà ragione a Max e conferma i problemi di perdita di prestazioni della RB22

Dopo il Gran Premio di Spagna al Madring emerge una statistica curiosa: Max Verstappen è salito a quota sei podi ed è il pilota con più top 3 dopo i due alfieri della Mercedes. Un dato che certifica come il quattro volte iridato stia disputando un’altra stagione di alto livello, nonostante una vettura che, per gran parte dell’anno, ha ricoperto il ruolo di quarta forza.

Spesso si tratta di massimizzare il pacchetto a disposizione e, talvolta, serve anche un pizzico di fortuna. A Madrid il ritiro di Lewis Hamilton e l’ingresso della VSC nel momento più propizio hanno infatti aiutato a conquistare un secondo posto che, dopo poche curve, sembrava irraggiungibile. In qualifica la Red Bull ha pagato anche i limiti della Power Unit, penalizzata da una gestione software non ottimale.

A causa di alcuni limiti nella gestione del software, come ha spiegato lo stesso Verstappen al termine delle qualifiche, la Red Bull non è riuscita a distribuire l’energia in modo diverso lungo il giro, finendo per perdere terreno nell’ultimo settore. Ma c’è un altro tema che tiene banco a Milton Keynes: un problema che non è emerso in maniera così evidente a Madrid, ma di cui Max si è lamentato con insistenza negli ultimi GP.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto di: Federico Basile

In sostanza, la prestazione della vettura calerebbe giro dopo giro, come se “degradasse”. È un problema che l’olandese aveva già evidenziato prima della pausa estiva, emerso per esempio in Ungheria, quando aveva perso nuovamente il controllo della monoposto. In quell’occasione Verstappen spiegò che la squadra riusciva a individuare chiare perdite aerodinamiche, non completamente legate al funzionamento dell’ala posteriore ribaltabile.

Anche a Monza, per gran parte del weekend, Verstappen aveva lamentato un problema al retrotreno, sia nelle prove libere sia in gara. Non è la prima volta che le squadre, quest’anno, si trovano a fare i conti con questioni legate alla qualità delle componenti, tanto che alcuni team hanno riscontrato differenze di prestazione tra pezzi appartenenti alla stessa identica specifica.

Tuttavia, non si tratta di un problema emerso quest’anno, ma di qualcosa che, secondo Verstappen, in realtà è presente da anni sulle vetture di Milton Keynes. Laurent Mekies ha confermato che in effetti ciò che ha raccontato l’olandese ha un fondo di verità, ma anche che il team è al lavoro dietro le quinte per risolverlo: “Non credo che andremo a spiegare cosa sia e come intendiamo risolverlo. Penso che Max abbia ragione a dire che c’è un tema di degrado della prestazione della vettura che si manifesta durante una sessione e durante una gara”, ha spiegato il TP Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Ha ragione nel dire che non è un problema nuovo. Non stiamo dormendo sopra questa cosa: abbiamo cercato di affrontarla in modi diversi. Ovviamente lo considero un problema complesso, altrimenti ci saremmo già arrivati. Ma tutti stanno lavorando in modo molto costruttivo, cercando di fare piccoli passi alla volta per riuscire finalmente ad arrivare al nocciolo della questione”.

“Abbiamo fatto un paio di passi positivi in questo senso nel weekend. Non sarà mai il quadro completo, ma certamente abbiamo fatto progressi nella nostra comprensione. Non abbiamo ancora tutte le soluzioni sulla vettura. Ma sono fiducioso che siamo sulla strada giusta. Non sarà rapido, quindi è qualcosa che probabilmente ci accompagnerà anche nel prossimo anno”.

Comprensibilmente, Mekies non è voluto scendere nei dettagli, ma ha confermato che esistono situazioni in cui il livello di performance di alcuni elementi non rimane a quello ottimale, causando la perdita di tempo prezioso. È un aspetto che può declinarsi in modi diversi: se un componente non garantisce il livello di prestazione atteso, si perde tempo sul giro oppure si può pensare di sostituirlo, ma con un impatto diretto sul budget.

“È un aspetto della prestazione della vettura che a volte non resta al livello ottimale. E parliamo di un impatto serio sul tempo sul giro. Non c’è alcun dubbio che tutti stiano lavorando per migliorarlo in futuro”, ha aggiunto Mekies.