F1 | Un Madring senza emozioni ha il sapore di un’occasione mancata, ma è già destinato a cambiare

Ogni progetto ha bisogno del suo tempo per maturare, ma il copione del primo Gran Premio di Spagna al Madring ha seguito esattamente il canovaccio temuto dai piloti: una gara senza vere emozioni, decisa dagli episodi e in cui i sorpassi si sono contati sulle dita di una mano, non perché difficili, ma perché quasi impossibili.

Ed è qui che emerge il primo nodo: il Madring è un circuito con due anime che convivono ma non si fondono davvero. L’idea non era creare un tracciato cittadino, bensì una pista in città. Una distinzione importante e, con i cambi di elevazione e la Monumental, in effetti si è visto il tentativo di non rendere la pista piatta, monotona, come altri tracciati sul calendario. Inoltre, anche sull'asfalto è stato fatto un lavoro eccellente, tanto che Pirelli, nelle sue rilevazioni, lo ha definito il tracciato con più grip della stagione.

Parlando in un’intervista a Motorsport.com alla vigilia del GP, Luis Garcia Abad, direttore generale del Madring aveva sottolineato come la sua speranza fosse soprattutto quella di vedere una qualifica unica: “È una pista veloce, velocissima, ma ciò che mi farebbe davvero piacere che il pilota uscisse felice dopo un giro di qualifica, che si diverta”. E in effetti, sul giro secco è stata una sfida impegnativa, sia per i piloti che per gli ingegneri, perché c'è un mix di curve totalmente differenti che rende difficile trovare il giusto setup.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“È una bella pista e onestamente penso che tutti abbiano fatto un ottimo lavoro con il tracciato così com’è, soprattutto in qualifica” – ha detto Charles Leclerc al termine del GP -. “Ma in gara ci sono alcune curve che… Non servirebbero grandi interventi: credo che con una o due piccole modifiche potrebbero cambiare in modo significativo la qualità delle battaglie che abbiamo visto”.

Non è certo la quantità di sorpassi a definire la bellezza di una gara, di una sfida o di un circuito, ma per quanto sia vero che debbano essere guadagnati e non garantiti, restano una componente essenziale di questo sport. E quando una pista non permette ai piloti di esprimere quella parte del loro mestiere, tutto il resto finisce inevitabilmente sotto una lente più severa.

Di certo non è il primo caso nel calendario: Zandvoort è una pista eccezionale sul giro secco, ma altrettanto tediosa in gara, e scorrendo il calendario se ne potrebbero trovare altre. Tuttavia, quello del Madring sembra un caso diverso, quasi un’opportunità persa, proprio perché le due anime del tracciato convivono ma non si fondono. Non nasce con l’idea di essere un circuito cittadino, ma alla fine finisce per diventarlo.

Madring Foto di: Madring

Costruire attorno alla fiera è stata quasi una scelta obbligata, anche per sostenere i costi considerando che si tratta di un progetto privato, ma inevitabilmente si deve scendere a compromessi. Le opportunità sono per certi versi limitate, soprattutto nell’ultimo settore e nella parte iniziale del tracciato, perché si è costretti a girare attorno a strutture esistenti e a sfruttare strade già presenti, incluse alcune rotonde.

Il problema è che anche il resto della pista, pure nei tratti costruiti in maniera permanente dove c’era la massima libertà di azione, conserva un forte sapore cittadino, anche se non avrebbe dovuto. È evidente che si sia voluto unificare il tutto attorno a un unico concetto, ma realizzare una pista stretta, delimitata dai muri, con una pit lane estremamente lunga che disincentiva i pit stop, senza veri allunghi e senza quelle staccate che ormai servono a questa Formula 1 è come un autogol non voluto.

La sensazione è come quella di ritrovarsi a Jeddah, che di tracciato cittadino non ha nulla, se non i muri a delimitare la pista, inutili se non per avere l’appellativo di pista cittadina più veloce al mondo. Le piste cittadine sono sempre esistite, ma devono avere un’identità e quello sfondo che al Madring manca non essendo immerso nella città: ed è proprio per questo che forse si poteva osare di più.

“Di certo è una pista che non crea opportunità di sorpasso e non ti spinge a provare un attacco, perché l’80% delle volte rischieresti un contatto”, ha detto Andrea Kimi Antonelli dopo la corsa, a cui gli ha fatto eco anche Gabriel Bortoleto, che scherzosamente ha detto di essersi quasi addormentato, anche se la sua gara è stata più viva che mai avendo passato l’intera corsa a guardare negli specchietti.

La chicane di curva 5-6 Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

L’aspetto positivo è che, essendo un tracciato dalla doppia anima, gli stessi organizzatori sapevano che in futuro ci sarebbe stato il margine per intervenire e hanno già confermato che il prossimo anno verranno introdotti dei cambiamenti per favorire i sorpassi. La miglior opportunità di attacco avrebbe dovuto essere la staccata di curva 5.

Tuttavia, dato il design della chicane, in quel punto i sorpassi si sono contati sulle dita di una mano e già al venerdì, nel consueto incontro con la FIA, i piloti hanno sottolineato come quella zona andasse modificata. Il problema è che quel tratto utilizza una strada pubblica e attraversa un tunnel, quindi un intervento di questo tipo richiede tempo e un confronto con le autorità locali prima ancora che con la FIA.

C’è però anche un altro elemento: non ci sono vere e proprie staccate. La Formula 1 ha ormai bisogno di frenate decise per creare opportunità di sorpasso, che al Madring mancano in favore di staccate combinate, dove si frena e si sterza insieme. Sono splendide in qualifica, ma non aiutano i duelli.

Questo è l’esempio di curva 13, quella subito dopo la Monumental. Le chicane costruire prima di curva 12, in parte necessarie perché la FIA non voleva che le monoposto arrivassero sul curvone con velocità troppo elevate per una questione di sicurezza, limita la possibilità di seguire e il fatto che i muretti siano così vicini non aiuta a restare affiancati. Ma dopo la Monumental non c’è una forte staccata che aiuti il sorpasso. Tutte considerazioni utili in vista del prossimo anno per dare vita a un GP che ne ha bisogno.