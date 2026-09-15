Lenovo nel... cuore della F1, dove la tecnologia si evolve più in fretta di quella nelle monoposto

È il cuore pulsante di ogni GP. Un’area blindata a qualsiasi accesso. Non c’è pass che tenga per metterci il naso perché è la Fort Knox della Formula 1. Un tempo, quando la tecnologia non era così avanzata, prendeva uno spazio importante nell’area meno visibile del paddock: il TV Compound era stato soprannominato “Beckerville”, la cittadella che prendeva il nome da chi, uomo di fiducia di Bernie Ecclestone la dirigeva e, all’epoca, garantiva “solo” la ripresa e la messa in onda delle gare.

Ora l’Electronic Test Centre (ETC) nella faraonica struttura delle Hospitality di F1 passa quasi inosservato: vuole essere il più anonimo possibile. Non occupa molto spazio (appena 25 metri per 15), perché proprio come i team anche F1 dispone di un remote garage: è il Media & Technology Center con sede a Biggin Hill in Gran Bretagna, un colosso tecnico e multimediale da cui vengono trasmesse tutte le gare del mondiale visto che si confezionano e distribuiscono le riprese per i broadcast di oltre 180 paesi e e i canali ufficiali della F1 (sono stati diffusi 10.000 video per i suoi canali social, totalizzando oltre 18 miliardi di visualizzazioni).

L'accesso blindatissimo alle strutture dell'ETC che viene montata nel paddock a tutti i GP Foto di: Lenovo

È stato motivo di orgoglio, quindi, essere selezionati per una visita nel “Sancta Santorum”. È grazie a Lenovo, Partner Tecnologico Globale di F1 dal 2025, se le porte dell’ETC si sono magicamente aperte per una ventina di minuti. Ma la cosa sensazionale è che l’accesso ci è stato consentito non a computer spenti, ma mentre lo staff era operativo per il GP d’Italia.

Ci hanno fatto entrare in una saletta riunioni scura, senza finestre: con un tavolo intorno al quale ci siamo seduti ascoltando Claire Sparks, Head of Portfolio & Technical Initiatives di Formula 1 che ci stava introducendo al mondo di Lenovo nei GP. E la sensazione è stata quella di essere alla NASA, perché all’improvviso si è aperta una parete, mostrandoci un ambiente con centinaia di monitor dove si stava gestendo la messa in onda. Tre file di operatori, per lo più giovani, coordinati dal regista. Sui display che inquadra un pezzo di pista c’è l’adesivo con il nome del cameraman, utile a una comunicazione immediata.

Nell'ETC non si gestiscono solo le immagini di F1 , perché è stato sviluppata una partnership molto stratificata Foto di: Lenovo

Di sbieco, da una porta aperta si potevano scrutare i server potentissimi. Mentre la parete torna scura, alle nostre spalle si apre un’altra vetrata dove operano i creativi che realizzano le grafiche e dove si gestisce l’intelligenza artificiale.

Chi pensa a Lenovo pensando solo ai PC si sbaglia di grosso, perché il colosso globale ha implementato la sua tecnologia non solo nell’ETC ma assicura i suoi servizi a oltre 600 persone che sono in pista.

E allora sorge spontanea una domanda: ma cosa gestisce Lenovo in F1? La lista, se la si volesse completa, sarebbe infinita, ma sintetizzando possiamo dire che contribuisce a migliorare la produttività, la mobilità e la sicurezza in tutta l'organizzazione.

Un dato? Vengono trasferiti 650 terabyte di dati per ogni weekend di gara con una latenza di andata e ritorno fino a 300 millisecondi. È giusto ricordare che un terabyte può contenere circa 200.000 foto, 250 ore di video ad alta definizione (HD) o migliaia di ore di musica.

Ma questo è solo un macro dato, mentre vale la pena allargare la conoscenza di questo mondo invisibile, senza il quale non ci sarebbe F1. Dean Locke, Director of Broadcast and Media, in F1 da 26 anni ha rivelato che se il collegamento fra ETC e Biggin Hill si dovesse interrompere all’improvviso la produzione televisiva sarebbe gestita solo dalla pista, con un passaggio immediato a una fornitura satellitare. Il tutto avverrebbe in 15 secondi senza che chi è a casa a guardare il GP dal divano si accorga di nulla.

La sede inglese di Biggin Hill Foto di: Lenovo

Ma scendiamo di più nel dettaglio per capire quanto sia stratificata la presenza Lenovo nel sistema F1: circa 470 apparecchiature sono installate lungo la pista, tra cui telecamere, sensori per il sistema di cronometraggio, sensori di ricezione a bordo pista, e le luci di segnalazione per i commissari.

Generalmente sono disponibili fino a 28 telecamere UHD in pista, con ulteriori 4-6 telecamere "speciali" senza operatore montate su ponti, cordoli, guardrail e dissuasori. Inoltre, vengono utilizzate una Heli-cam sull’elicottero, cinque in pit lane, tre sul muretto dei box, due sono mobili e altrettante dedicate al podio.

A tutto questo si aggiungono le oltre 100 camera car installate sulle vetture (F1, F2, F3 e Porsche SuperCup) con un massimo di nove per ciascuna macchina, compresa la Drivers Eye montata nel casco.

Le monoposto dispongono, inoltre, di una telecamera a 360 gradi che non è utilizzata in diretta ma per contenuti extra, che raccoglie 480 GB di filmati dalla gara. Il suono stereo di alta qualità è assicurato da 150 microfoni.

Lo staff nell'ETC al lavoro Foto di: Lenovo

Le workstation Lenovo di fascia alta supportano attività molto impegnative come la progettazione CAD, la creazione e la modifica della grafica a un ritmo sempre più veloce.

Fondamentale per i team accelerare sempre più la consegna dei dati di telemetria che consentono l’elaborazione di strategie di gara più rapide ai box le gare.

Formula 1 sta anche testando e sperimentando i più recenti PC con l’intelligenza artificiale di Lenovo per esplorare nuove opportunità ed elevare la creatività dei contenuti.

La sensazione è che nell’ETC si viva una dimensione che tende ad andare al di fuori del tempo. È una strana impressione, ma quando si esce da quell’aria rarefatta e si fa ritorno nella canicola del paddock si risente il suono delle power unit. Ma dobbiamo ricordiamocelo perché abbiamo scoperto che non sono le F1 ad essere le più veloci...