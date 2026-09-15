Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria

MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone

MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"

Carrera Cup Italia | A Misano il ritorno di Iaquinta!

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
MIsano 2
Carrera Cup Italia | A Misano il ritorno di Iaquinta!

Lenovo nel... cuore della F1, dove la tecnologia si evolve più in fretta di quella nelle monoposto

Formula 1
Formula 1
Lenovo nel... cuore della F1, dove la tecnologia si evolve più in fretta di quella nelle monoposto

F1 | Ferrari è scesa in pista a Imola per i test Pirelli. Hamilton al volante della SF-26

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari è scesa in pista a Imola per i test Pirelli. Hamilton al volante della SF-26

WEC | Un test particolare per McLaren: c'è Lando Norris al volante della LMDh a Portimão

WEC
WEC
WEC | Un test particolare per McLaren: c'è Lando Norris al volante della LMDh a Portimão
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Ferrari è scesa in pista a Imola per i test Pirelli. Hamilton al volante della SF-26

La Scuderia del Cavallino Rampante è in pista all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per svolgere la prima giornata di test Pirelli con Leclerc e Hamilton e un TPC. Avrà così modo di girare con la SF-26 al Santerno in vista di un possibile finale di stagione sulla pista dedicata al suo fondatore. In pista anche la Racing Bulls.

Giacomo Rauli Davide Cavazza
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

Rafa Camara, Ferrari

Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton

25

Alle ore 9:10, sotto un cielo azzurro e una luce che indica l'avvicinarsi dell'autunno, la quiete del parco di Imola è stata squarciata dal suono di un V6 ibrido e da una freccia rossa. Si è trattato della Ferrari SF-25 che ha compiuto i primi 2 giri della giornata con al volante Rafael Camara (nella foto sopra del nostro Davide Cavazza). 

Oggi il Cavallino Rampante sarà protagonista all'Enzo e Dino Ferrari per due motivi ben precisi: il primo è essere protagonista dei Test Pirelli, in cui andrà a provare le diverse mescole portate a Imola dalla Casa milanese per poi dare i feedback necessari per la definizione delle stesse in vista del Mondiale 2027.

Rafa Camara, Ferrari

Rafa Camara, Ferrari

Foto di: Davide Cavazza

Al volante della SF-26 dovrebbero esserci entrambi i piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato, infatti, è entrato in pista con la sua monoposto alle ore 9:40. Nel mentre, la Rossa sfrutterà l'opportunità di girare a Imola per far prendere confidenza con le monoposto di Formula 1 a Rafael Camara, pilota talentuoso che fa parte della Ferrari Driver Academy. 

Il 21enne nativo di Recife ha svolto i primi giri sulla SF-25, vettura che ha già avuto modo di conoscere in altri Testing of Previous Cars fatti nel corso di questa stagione. 

Per la Ferrari, inoltre, girare con la SF-26 e i piloti titolari potrà essere un buon vantaggio in vista di un possibile - se non probabile - finale di stagione 2026 che dovrebbe tenersi proprio a Imola. Il circuito che nasce accanto alle rive del Santerno è il candidato principale a prendere il posto del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara in calendario nel weekend fissato dal 4 al 6 di dicembre.

Rafa Camara, Ferrari

Rafa Camara, Ferrari

Foto di: Davide Cavazza

La Ferrari potrà così raccogliere dati importanti in vista del finale di stagione. Una scelta che si rivelerebbe oculata, al pari di quella fatta con il filming day svolto al Madring qualche settimana fa.

Lo stesso discorso, però, vale anche per la Racing Bulls. Il team faentino accompagnerà la Ferrari nei test Pirelli di Imola con la vettura 2026 e anche lei avrà modo di preparare al meglio il possibile finale di stagione all'Enzo e Dino Ferrari.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WEC | Un test particolare per McLaren: c'è Lando Norris al volante della LMDh a Portimão
Prossimo Articolo Lenovo nel... cuore della F1, dove la tecnologia si evolve più in fretta di quella nelle monoposto

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

MotoGP | Marini nono e beffato dalla gomma posteriore: "Ha girato sul cerchio e non potevo più difendermi"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Marini nono e beffato dalla gomma posteriore: "Ha girato sul cerchio e non potevo più difendermi"

MotoGP | Di Giannantonio: "Piste Aprilia o Ducati? Piace solo ai giornalisti. Marquez sta mettendo tutti a tacere"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Di Giannantonio: "Piste Aprilia o Ducati? Piace solo ai giornalisti. Marquez sta mettendo tutti a tacere"

MotoGP | Bezzecchi non molla: "Se non avessi voluto la pressione, sarei andato a lavorare in officina da mio papà"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi non molla: "Se non avessi voluto la pressione, sarei andato a lavorare in officina da mio papà"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"

F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale
More from
Ferrari

F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"

Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

GT
GT
Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

Ultime notizie

MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria

MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone

MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"