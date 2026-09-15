F1 | Ferrari è scesa in pista a Imola per i test Pirelli. Hamilton al volante della SF-26

Alle ore 9:10, sotto un cielo azzurro e una luce che indica l'avvicinarsi dell'autunno, la quiete del parco di Imola è stata squarciata dal suono di un V6 ibrido e da una freccia rossa. Si è trattato della Ferrari SF-25 che ha compiuto i primi 2 giri della giornata con al volante Rafael Camara (nella foto sopra del nostro Davide Cavazza).

Oggi il Cavallino Rampante sarà protagonista all'Enzo e Dino Ferrari per due motivi ben precisi: il primo è essere protagonista dei Test Pirelli, in cui andrà a provare le diverse mescole portate a Imola dalla Casa milanese per poi dare i feedback necessari per la definizione delle stesse in vista del Mondiale 2027.

Rafa Camara, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Al volante della SF-26 dovrebbero esserci entrambi i piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato, infatti, è entrato in pista con la sua monoposto alle ore 9:40. Nel mentre, la Rossa sfrutterà l'opportunità di girare a Imola per far prendere confidenza con le monoposto di Formula 1 a Rafael Camara, pilota talentuoso che fa parte della Ferrari Driver Academy.

Il 21enne nativo di Recife ha svolto i primi giri sulla SF-25, vettura che ha già avuto modo di conoscere in altri Testing of Previous Cars fatti nel corso di questa stagione.

Per la Ferrari, inoltre, girare con la SF-26 e i piloti titolari potrà essere un buon vantaggio in vista di un possibile - se non probabile - finale di stagione 2026 che dovrebbe tenersi proprio a Imola. Il circuito che nasce accanto alle rive del Santerno è il candidato principale a prendere il posto del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara in calendario nel weekend fissato dal 4 al 6 di dicembre.

Rafa Camara, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

La Ferrari potrà così raccogliere dati importanti in vista del finale di stagione. Una scelta che si rivelerebbe oculata, al pari di quella fatta con il filming day svolto al Madring qualche settimana fa.

Lo stesso discorso, però, vale anche per la Racing Bulls. Il team faentino accompagnerà la Ferrari nei test Pirelli di Imola con la vettura 2026 e anche lei avrà modo di preparare al meglio il possibile finale di stagione all'Enzo e Dino Ferrari.