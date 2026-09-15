F1 | Ferrari è scesa in pista a Imola per i test Pirelli. Hamilton al volante della SF-26
La Scuderia del Cavallino Rampante è in pista all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per svolgere la prima giornata di test Pirelli con Leclerc e Hamilton e un TPC. Avrà così modo di girare con la SF-26 al Santerno in vista di un possibile finale di stagione sulla pista dedicata al suo fondatore. In pista anche la Racing Bulls.
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Fotogallery F1 | Ferrari in azione a Imola per i test Pirelli con Leclerc e Hamilton
Alle ore 9:10, sotto un cielo azzurro e una luce che indica l'avvicinarsi dell'autunno, la quiete del parco di Imola è stata squarciata dal suono di un V6 ibrido e da una freccia rossa. Si è trattato della Ferrari SF-25 che ha compiuto i primi 2 giri della giornata con al volante Rafael Camara (nella foto sopra del nostro Davide Cavazza).
Oggi il Cavallino Rampante sarà protagonista all'Enzo e Dino Ferrari per due motivi ben precisi: il primo è essere protagonista dei Test Pirelli, in cui andrà a provare le diverse mescole portate a Imola dalla Casa milanese per poi dare i feedback necessari per la definizione delle stesse in vista del Mondiale 2027.
Rafa Camara, Ferrari
Foto di: Davide Cavazza
Al volante della SF-26 dovrebbero esserci entrambi i piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il 7 volte iridato, infatti, è entrato in pista con la sua monoposto alle ore 9:40. Nel mentre, la Rossa sfrutterà l'opportunità di girare a Imola per far prendere confidenza con le monoposto di Formula 1 a Rafael Camara, pilota talentuoso che fa parte della Ferrari Driver Academy.
Il 21enne nativo di Recife ha svolto i primi giri sulla SF-25, vettura che ha già avuto modo di conoscere in altri Testing of Previous Cars fatti nel corso di questa stagione.
Per la Ferrari, inoltre, girare con la SF-26 e i piloti titolari potrà essere un buon vantaggio in vista di un possibile - se non probabile - finale di stagione 2026 che dovrebbe tenersi proprio a Imola. Il circuito che nasce accanto alle rive del Santerno è il candidato principale a prendere il posto del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara in calendario nel weekend fissato dal 4 al 6 di dicembre.
Rafa Camara, Ferrari
Foto di: Davide Cavazza
La Ferrari potrà così raccogliere dati importanti in vista del finale di stagione. Una scelta che si rivelerebbe oculata, al pari di quella fatta con il filming day svolto al Madring qualche settimana fa.
Lo stesso discorso, però, vale anche per la Racing Bulls. Il team faentino accompagnerà la Ferrari nei test Pirelli di Imola con la vettura 2026 e anche lei avrà modo di preparare al meglio il possibile finale di stagione all'Enzo e Dino Ferrari.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"
F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"
F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale
F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano
F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"
Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT
Ultime notizie
MotoGP | Martin si sottoporrà ad una visita medica mercoledì e valuterà se operarsi dopo il GP d'Austria
MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"
MotoGP | Pol Espargaró sulla KTM di Tech3 anche in Austria, Viñales punta a rientrare in Giappone
MotoGP | Quartararo esclusivo: "Ogni sera, quando vado a letto, penso a come andrà quella prima uscita con Honda"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments