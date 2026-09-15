F1 | Ferrari: il motore di Monza è ok anche ai raggi X, ma Leclerc a Baku avrà un nuovo ADUO2

Le analisi ai Raggi X hanno confermato che la power unit di Charles Leclerc coinvolta nell’incidente alla Parabolica è salvabile. Il regolamento di F1 impedisce ai tecnici del Cavallino di effettuare una messa in moto per valutare effettivamente se è tutto in ordine, oppure ci possono eventualmente essere delle difficoltà su alcuni particolari.

La sensoristica associata allo 067/6 non ha rilevato particolari anomalie, per cui è molto probabile che la Ferrari decida di utilizzare l’unità dotata dell’ADUO2 nella prima sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan.

Se non emergeranno problematiche (non si possono sostituire tutte le parti che fanno parte dell’omologazione del motore alla FIA), Leclerc proseguirà a girare con questo sei cilindri negli altri due turni di libere, ma è quasi certo che prima delle qualifiche venga omologato un nuovo propulsore ADUO2 con il quale Leclerc dovrebbe proseguire la stagione iridata, mentre l’unità di Monza verrebbe utilizzata solo per le prove libere, come endotermico di rotazione.

Frederic Vasseur con Jerome D'Ambrosio Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Fred Vasseur ,dopo il GP di Spagna, è stato il primo a lasciar intendere che sarà necessario ricorrere al quinto motore durante un’intervista ai colleghi francesi di Canal+: “Vedremo quando dovremo prendere una penalità di motore con Charles, ma penso che Baku dovrebbe andare abbastanza bene”.

In questo caso il pilota monegasco dovrà andare in penalità e partire pin coda alla griglia di partenza del GP dell’Azerbaijan dove le occasioni di superare non mancheranno con il lunghissimo rettilineo finale che si conclude con una violenta staccata alla curva 1.

Il motore nella versione ADUO2, lo si è visto più chiaramente al Madring ,vale un paio di decimi al giro rispetto alla specifica ADUO1 che Charles ha potuto utilizzare in Spagna. Se si considera che Leclerc in Q3 è arrivato a soli 6 millesimi da Lewis Hamilton, quarto sullo schieramento, e il monegasco ha pagato un distacco di 189 millesimi da Lando Norris, poleman con la McLaren, non è un azzardo pensare che la rossa avrebbe potuto ambire quanto meno alla prima fila, se non alla partenza al palo.

E, probabilmente, quella di domenica sarebbe stato un GP diverso per la rossa, concluso invece al di fuori della zona podio, come ormai accade da quattro gare di fila.



