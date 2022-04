Video F1 | Ecco i piani della Ferrari: c'è anche un nuovo ibrido

Carica lettore audio

Che la Ferrari stia dimostrando superiorità in questa prima parte di stagione è un dato di fatto. La F1-75, soprattutto nel Gran Premio d'Australia, ha stracciato la concorrenza, dominando, non facendo emergere neppure la minima difficoltà di fronte allo sdoganato problema del porpoising.

Per combattere il fenomeno del pompaggio, la Casa di Maranello ha deciso di inaugurare, in occasione del prossimo GP ad Imola, un nuovo fondo. Ma non sarà l'unica "novità": al Gran Premio in Miami, debutterà una nuova parte ibrida, mentre in Spagna l'unità 1 diventerà la power unit che la power unit che verrà utilizzata durante i turni di prove libere.

La F1-75 è davvero destinata a diventare imprendibile?