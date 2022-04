F1 | Capito: "Il punto di Albon un sollievo per la Williams"

Carica lettore audio

Subito dopo i test la Williams si è resa conto delle problematiche legate al progetto FW44 ed in occasione del GP dell’Arabia Saudita la crescita della monoposto è stata bruscamente interrotta da due incidenti che hanno visto come protagonista Nicholas Latifi.

Il team ha dovuto compiere uno sforzo notevole per fare in modo che la vettura fosse pronta per Melbourne, ma in Australia il canadese è entrato in contatto con la Aston Martin di Stroll nel corso del Q1 finendo pesantemente a muro.

Domenica scorsa, però, è stato Alexander Albon il pilota su cui ha potuto contare la Williams. Dopo aver rimediato una squalifica al termine delle qualifiche perché sulla sua vettura non era stato trovato il quantitativo minimo richiesto di carburante, l’anglo-tailandese, grazie ad una strategia estrema, è riuscito ad ottenere il primo punto stagionale.

Al via la squadra ha deciso di far partire Albon con gomma dura e l’ha lasciato in pista anche in occasione delle neutralizzazioni con safety car per poi richiamarlo ai box soltanto all’ultimo giro per montargli le Pirelli soft.

Albon, complice la sosta, ha dovuto abbandonare la settima posizione dove si trovava provvisoriamente per tagliare il traguardo in decima piazza. Il punto conquistato ha però avuto una importanza notevole nella classifica Costruttori dato che la Williams è riuscita a sopravanzare la Aston Martin.

“Naturalmente questo punto è un sollievo per l’intera squadra” ha dichiarato Jost Capito a Motorsport.com. “Ottenere un punto all’inizio della stagione è incoraggiante, specie dopo le difficoltà vissute ad inizio campionato ed in particolar modo nello scorso sabato”.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

“Quanto avvenuto in gara dimostra come le cose possano cambiare la domenica e se continui a spingere e ad essere sempre motivato la fortuna può girare dalla tua parte”.

Capito ha poi voluto sottolineare come aver portato entrambe le vetture al traguardo sia stato importante soprattutto per i meccanici.

“In gara non abbiamo avuto nessun danno e questo è un grande aiuto in vista di Imola. È stato difficile per i meccanici preparare le monoposto per la trasferta di Melbourne visti gli sforzi richiesti per la riparazione del telaio. Andare a punti dopo due settimane davvero stressanti è gratificante”.

Il team principal della Williams ha ribadito come la strategia che ha consentito ad Albon di andare a punti non sia stata predeterminata ma sia stata decisa vedendo il passo dell’ex pilota Red Bull in gara.

“Tutto è emerso giro dopo giro. Non abbiamo esperienza con queste gomme e per noi è un problema. Sapevamo dalle esperienze passate che le prime si sono sempre adattate bene alla nostra vettura ed abbiamo sperato che valesse lo stesso anche qui”.

“Prima della gara ci siamo detti che avremmo dovuto imparare il più possibile sulle gomme. Partendo dalla diciottesima e dalla ventesima posizione non avevamo possibilità di spingere troppo ed abbiamo cercato di apprendere il loro comportamento. La strategia è stata sviluppata sul campo e si è trattata di una grande collaborazione col muretto dei box”.

Prima di congedarsi Capito ha evidenziato quanto abbia giocato un ruolo importante anche la freddezza di Albon.

“Non ha praticamente mai parlato alla radio, ma vedevamo dai tempi sul giro che stava andando bene. Non c’era quasi alcuna comunicazione con lui, è stato molto tranquillo”.