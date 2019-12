Vettel: "Non mi sveglio pensando di essere il migliore"

Nonostante sia uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1, grazie ai suoi quattro titoli iridati, Sebastian Vettel pensa di dover dimostrare anche a se stesso il suo valore ogni giorno.

Dopo essere diventato il più giovane campione del mondo della storia ed aver raggiunto altri tre Mondiali con la Red Bull, il tedesco è passato alla Ferrari.

Per ben due volte è stato vice-campione, nel 2017 e nel 2018, ma non è ancora riuscito a realizzare il sogno di vincere il titolo in Rosso, nonostante con i suoi 14 successi è già il terzo pilota più vincente della storia del Cavallino, dopo Michael Schumacher e Niki Lauda.

Anche se il 2019 non è stato all'altezza delle aspettative, con un solo trionfo a Singapore ed il quinto posto finale nel Mondiale, parliamo quindi di uno dei piloti che hanno scritto la storia del Circus, che però a 32 anni cerca ancora conferme giorno per giorno.

"Sono qui perché voglio dimostrare a me stesso di esserne all'altezza" ha detto Vettel a Motorsport-Magazin.com. "Questa è la cosa più importante per me. Non puoi sempre provare il tuo valore a tutti. Non solo è impossibile, ma non mi interessa neanche".

"Non sono una persona che pensa: ho già vinto, quindi non ho bisogno di farlo di nuovo. Ma neanche che avendo già ottenuto dei successi in passato, ne arriveranno degli altri in futuro".

"Allo stesso tempo, ho il privilegio di essere stato in quella condizione più di una volta e questo mi ha permesso di dimostrare a me stesso che posso battere gli altri e che sono uno dei migliori".

Qui poi arriva forse il passaggio più emblematico del pensiero del pilota tedesco: "Non mi sveglio alla mattina pensando: 'sono il migliore!'. So che i libri motivazionali dicono che bisognerebbe pensarla così. Ma per me non funziona".