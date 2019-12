Verstappen: "Il 60% dei piloti di F1 è da Mondiale con la Mercedes"

Max Verstappen ci ha ormai abituati ad essere piuttosto pungente con le sue dichiarazioni. Nell'arco di questa stagione, il suo bersaglio è stato più volte la Ferrari, ma questa volta ha lanciato indirettamente una frecciata al sei volte iridato Lewis Hamilton.

Parlando ai microfoni di Ziggo Sport, il pilota della Red Bull ha infatti sostenuto che al volante della Mercedes almeno il 60% dei piloti presenti sulla griglia della Formula 1 sarebbero in grado di portarsi a casa il Mondiale.

"Sono solo fiducioso nel dire che per me sarebbe stata la stessa cosa se avessi avuto a disposizione quella macchina" ha detto Max, quasi lanciando la sfida a Lewis.

"Il 60% dei piloti in griglia diventerebbe campione del mondo su una Mercedes. Dipende solo dalla macchina" ha proseguito.

Parlando di Hamilton, però, ha sottolineato la sua ammirazione, pur non ritenendolo imbattibile: "E' decisamente molto bravo ed è uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Ma si può battere".

L'olandese poi è stato prudente quando gli è stato domandato di fare qualche nome tra quel 40% di piloti che non vincerebbe neppure con la Mercedes: "No, questo non lo dirò".