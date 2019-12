Bottas nella entry list dell'Arctic Lapland Rally con la Citroën

C'è anche Valtteri Bottas nella entry list dell'Arctic Lapland Rally 2020 che si svolgerà su neve e ghiaccio a Rovaniemi il weekend del 16-18 gennaio.

Il finlandese prosegue dunque la sua avventura rallistica in questo periodo invernale, dato che all'inizio del mese aveva preso parte - vincendolo - al Rally del Paul Ricard.

Il pilota della Mercedes utilizzerà la stessa vettura condotta in Francia, la Citroën DS3 WRC preparata dal team PH Sport, con Timo Rautiainen che siederà al suo fianco come navigatore in quello che è un appuntamento che già lo scorso anno aveva fatto, al volante della Ford Fiesta WRC Plus della M-Sport.

I suoi avversari non saranno comunque facili da affrontare, dato che in primis tra gli iscritti c'è Kalle Rovanperä, affiancato da Jonne Halttunen, in gara con la Toyota Yaris WRC alla quale il giovane finnico dovrà prendere bene le misure in vista del prossimo Mondiale.

Confermata la presenza anche per Rakan Al-Rashed (Volkswagen), Daniel Alonso (KIA), Kari Hämäläinen (ŠKODA), Veli-Matti Kaikkonen ed Alexander Strobl (Citroën).